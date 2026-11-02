El director de Ferrari, Fred Vasseur, acusó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc de mostrar una “falta de respeto” hacia el equipo después de que ambos protagonizaran un incidente en la primera vuelta del Gran Premio de Ciudad de México, que terminó por costarle la victoria a la escudería.

Hamilton había conseguido su primera pole position desde su llegada a Ferrari y logró defender su posición en la salida. Sin embargo, Leclerc lo alcanzó al llegar a la cuarta o quinta curva de la primera vuelta.

El monegasco no consiguió tomar correctamente la curva, pero aun así se colocó en cabeza, mientras que Max Verstappen también aprovechó la maniobra para adelantar a Hamilton, quien intentaba mantenerse en la pista.

Leclerc recibió una penalización de cinco segundos por el incidente, lo que contribuyó a que Verstappen terminara llevándose la victoria. La jornada también estuvo marcada por la consagración de Kimi Antonelli como campeón mundial. El italiano de Mercedes se convirtió así en el piloto más joven de la historia en conquistar el título de Fórmula 1.

open image in gallery Fred Vasseur, director de Ferrari, se mostró molesto con sus pilotos tras el Gran Premio de México ( PA )

Leclerc terminó cuarto después de verse perjudicado por una bandera roja que interrumpió la carrera, mientras que Hamilton cruzó la meta en segundo lugar.

El británico expresó su descontento tras la competencia y sugirió que era necesario mantener “conversaciones serias” dentro de Ferrari.

Vasseur tampoco ocultó su frustración y criticó duramente lo sucedido durante sus declaraciones posteriores a la carrera.

“Me cuesta aceptar lo que pasó porque, sinceramente, creo que fue una falta de respeto. Una falta de respeto hacia Ferrari, hacia todas las personas que trabajan en el equipo y hacia el esfuerzo que estamos haciendo”, declaró Vasseur a Canal+.

“Hemos mejorado muchísimo nuestro rendimiento y es muy frustrante dejar escapar una victoria de esta manera. Es duro perder una oportunidad así”, añadió.

“Llegamos a la primera curva en el primer y segundo puesto. No recuerdo otra maniobra en el Gran Premio de México en la que nos jugáramos tanto. Y al final, terminamos en segundo y cuarto lugar”.

open image in gallery Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron un incidente en la primera vuelta ( PA )

Cuando le preguntaron si sus críticas estaban dirigidas específicamente a Leclerc, quien recibió una penalización de cinco segundos por su maniobra, el francés aclaró que quería hablar con ambos pilotos.

“No, no estoy señalando a nadie en particular. Quiero hablar con los dos. Creo que Lewis también se salió de la pista, pero debemos recordar que representamos a una marca, a nuestros patrocinadores y a las 2.000 personas que trabajan detrás de nosotros”, explicó.

“No compiten solo por ellos mismos, sino por todas esas personas. Estoy muy enfadado”, agregó.

Por último, Vasseur adelantó que el equipo analizaría lo sucedido antes de concentrarse en la siguiente carrera.

“Nos reuniremos esta noche o mañana por la mañana para hablar y aclarar todo. Después nos centraremos inmediatamente en São Paulo. Creo que tener otra carrera la próxima semana es lo mejor que nos podría pasar”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri