Hamilton centra su atención en interés de Ferrari por ser 2º en campeonato de constructores de F1

Lewis Hamilton sabe que otro título de pilotos de la Fórmula Uno está fuera de su alcance esta temporada, así que ahora quiere cerciorarse de que su escudería Ferrari asegure el segundo puesto en el campeonato de constructores.

Eso sería una mejora respecto de la temporada pasada y una plataforma de lanzamiento para la próxima.

Hamilton está por detrás de ambos pilotos de Mercedes en el campeonato con 241 puntos —a sólo uno de George Russell— con cinco carreras restantes en el calendario de 2026, incluido el Gran Premio de México este fin de semana. Kimi Antonelli prácticamente ha asegurado el título con 365 puntos.

Para el siete veces campeón del mundo, el logro personal de superar a Russell es menos importante que el impulso de Ferrari por mantener su lugar detrás de Mercedes, líder de la serie.

“El segundo lugar no es algo en lo que me enfoque", dijo Hamilton el jueves. "Ganar el campeonato es lo único que me importa”.

Tras una etapa de 12 años con Mercedes, donde ganó seis de sus títulos mundiales, Hamilton se unió a Ferrari la temporada pasada con el objetivo de colocar al equipo del Cavallino Rampante de vuelta en la cima. La escudería terminó cuarta en 2025.

“Hay una buena vibra y más energía esta temporada”, comentó. “El año pasado no fue muy divertido para ninguno de nosotros. Hemos avanzado mucho”.

Ferrari ahora tiene una ventaja de 119 puntos en el segundo lugar sobre Red Bull y McLaren, gracias a sólidas actuaciones en las últimas tres carreras: Hamilton terminó tercero en el Gran Premio de Baréin, mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, obtuvo el tercer puesto tanto en Singapur como en Estados Unidos.

“En el Campeonato de Constructores, ambos pilotos han subido al podio en las últimas tres carreras —entre Charles y yo, hemos avanzado mucho—. Y esto es solo el comienzo; hay más por venir”, avizoró Hamilton.

Ferrari ha tenido 16 pilotos campeones del mundo y ha ganado 15 Campeonatos de Constructores. Sin embargo, su último piloto campeón del mundo fue Kimi Räikkönen en 2007. Ferrari no gana el título de constructores desde 2008.

“Mi único objetivo es asegurar el segundo lugar en el Campeonato de Constructores —el equipo se lo merece—. Es una mejora enorme respecto al año pasado y algo sobre lo que podemos construir para el próximo año”, enfatizó Hamilton.

Después del Gran Premio de la Ciudad de México, la Fórmula 1 tiene previsto correr en Brazili, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

“Después de este fin de semana, usaré las carreras como una prueba para el campeonato del próximo año —viendo cómo podemos mejorar el auto—. Ese es mi único enfoque: asegurar que tengamos los frenos adecuados para el próximo año y confirmar que nuestro motor supere a los demás”, comentó Hamilton

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