Alcalde de Buenos Aires impulsa un gran premio en Argentina en reunión con CEO de F1

El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, se reunió con el director ejecutivo de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, para impulsar el regreso de un gran premio a Argentina.

Latinoamérica tiene dos carreras en el calendario: la de México se disputó el fin de semana pasado y la de Brasil está en marcha hasta el domingo.

Macri, primo del expresidente argentino Mauricio Macri, manifestó a los medios en Interlagos el viernes que el primer objetivo de su equipo para convencer a la F1 de volver era completar las renovaciones del autódromo Oscar y Juán Alvez, en Buenos Aires.

El circuito albergó el Gran Premio de Argentina de manera intermitente entre 1953 y 1998.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó el 16 de octubre que las obras de renovación del circuito, los boxes, los garajes y los accesos estaban completadas en más de un 60%.

“La próxima reunión (con ejecutivos de la F1) ya debería ser con el autódromo listo. El autódromo es uno de los primeros objetivos que tenemos que cumplir”, afirmó Macri.

También se espera que se reúna con ejecutivos de Liberty Media, propietaria de la categoría, en Sao Paulo.

Macri señaló que podría haber una posible ventana en el calendario de la F1 en 2029 y 2030. Restó importancia a cualquier posibilidad de un anuncio rápido de una carrera en Argentina.

“El hecho de que hayamos estado trabajando como lo hemos hecho demuestra que ellos (los ejecutivos de la F1) reconocen nuestro compromiso”, añadió el alcalde. “Claramente, hay interés en reactivar un evento que fue histórico.

“No es fácil competir con países que tienen estructuras financieras muy poderosas, pero creo que estamos en condiciones de brindarle a la F1 la certeza que necesita para un contrato a largo plazo. Esto también es importante: un mínimo de cinco años”, afirmó.

Domenicali no hizo comentarios públicos sobre su reunión con el alcalde.

El alcalde también indicó que la presencia en la parrilla de Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, no era relevante, aunque miles de sus compatriotas han volado a Sao Paulo en los últimos años porque Interlagos es el gran premio más cercano a su país.

“Tiene que ser una cuestión de Estado. Una inversión como la que estamos haciendo en el autódromo es una cuestión de Estado porque es un autódromo que quedará para los que vengan después”, expresó Macri.

“Va más allá del alcance de una visión electoral de corto plazo”, dijo Macri, quién se postula a la reelección el próximo año junto con el presidente argentino Javier Milei.

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