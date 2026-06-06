Jefe de Ferrari recibe atención médica y se perderá la clasificación en Mónaco

El director de Ferrari, Fred Vasseur, está “bajo observación en un centro médico local” y no estará en el circuito el sábado para la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco.

El equipo italiano no dio detalles sobre el estado de salud del directivo francés de 58 años.

“Fred Vasseur no estará presente hoy en el circuito. Tras algunos chequeos médicos, Fred permanecerá bajo observación en un centro médico local”, señaló Ferrari. “No se proporcionará más información médica. Le deseamos a Fred una pronta recuperación y esperamos verlo de vuelta en el circuito pronto”.

Vasseur dirige el equipo de Fórmula 1 de Ferrari desde 2023 y el año pasado recibió una ampliación de contrato por varios años.

Ferrari es un firme aspirante a lo que sería su primera victoria del año en Mónaco, después de que los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton lideraran las sesiones de práctica del viernes.

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