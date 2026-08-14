Ciclista Finlay Tarling muere a los 19 años tras un accidente durante una carrera en Portugal

El ciclista británico Finlay Tarling ha fallecido a los 19 años tras un accidente durante la octava etapa de la Volta a Portugal.

La carrera fue pausada después de que Tarling sufriera un “grave accidente” en el recorrido de 166,8 km entre el municipio de Melgaco y la ciudad de Fafe, Portugal.

“La organización de la 87ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente anunciar el fallecimiento del ciclista británico Finlay Tarling, del equipo NSN Development Team, tras un grave accidente ocurrido durante la octava etapa de la carrera”, confirmaron los organizadores en un comunicado.

“En este momento de profunda consternación, la organización de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al Equipo de Desarrollo NSN y a todos sus amigos y seres queridos”, añadieron.

Tarling corría para el equipo suizo NSN Cycling Team tras haber firmado un contrato de dos años de cara a la temporada 2025.

En un comunicado, NSN declaró: “Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Finlay Tarling en la Volta a Portugal hoy”.

“Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero, sobre todo, era un hijo, un hermano y un amigo para muchísimas personas. Lo echaremos mucho de menos”, continuaron.

“Nuestro más sentido pésame a los padres de Fin, Michael y Dawn, a su hermano Josh y a todos aquellos que tuvieron la suerte de considerarlo un amigo”, concluyeron.

Tarling, un talento muy valorado, especialmente en las pruebas contrarreloj, ganó tres medallas de bronce en el Campeonato Mundial Junior de Ciclismo en Pista de la UCI de 2024.

Su hermano mayor, Josh, corre para Netcompany Ineos y es campeón del mundo en la clasificación por puntos en pista.

Stephen Park, director de rendimiento de la Federación de Ciclismo de Gran Bretaña, dijo: “Todos en el equipo estamos desconsolados al enterarnos del trágico fallecimiento de Finlay Tarling en la Volta a Portugal”.

“Fin era un corredor talentoso con un futuro fantástico por delante, un compañero de equipo leal y un joven brillante en todos los sentidos. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus padres y a su hermano, Josh, en estos momentos tan trágicos”, incorporó.

Traducción de Sara Pignatiello