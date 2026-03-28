El campeón olímpico Tom Pidcock se retira de la Volta a Catalunya tras caer a un barranco

El ciclista británico Tom Pidcock se retiró de la Volta a Catalunya un día después de sufrir una caída y despeñarse por un barranco tras calcular mal una curva.

“Debido a su caída sufrió lesiones, muy probablemente daños óseos y de ligamentos, en particular en la rodilla derecha y también en la muñeca derecha”, explicó el sábado Lorenz Emmert, médico jefe del equipo Pinarello-Q36.5. “Lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de sacarlo de la carrera. En los próximos días se realizarán más evaluaciones clínicas y pruebas de imagen”.

Pidcock, doble campeón olímpico en ciclismo de montaña de cross-country, se cayó cerca del final de la etapa del viernes en lo que el equipo describió como “una caída importante por un barranco”. Pudo reanudar la marcha y terminar la etapa “a pesar de la gravedad del accidente”, y el equipo señaló que las evaluaciones iniciales de sus lesiones eran tranquilizadoras.

Pidcock explicó que calculó mal la curva mientras bebía en el descenso.

“Fue como uno de esos accidentes de terror que ves, pero estoy bien. Iré a que me revisen, pero creo que estoy bien”, comentó después.

Quería tomar la salida de la penúltima etapa del sábado, de Berga a Queralt, pero finalmente las evaluaciones con el personal médico del equipo y en el hospital determinaron lo contrario.

“Hicimos todo para intentar llegar a la salida, pero no es posible”, afirmó Pidcock. “Ayer luché para terminar la etapa y asegurarme de que tenía la opción de continuar. Ahora el enfoque está en la recuperación, y volveré”.

Jonas Vingegaard lideraba la clasificación general tras cinco etapas en la 105.ª edición de la carrera, que consta de siete etapas.

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