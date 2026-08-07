Niewiadoma-Phinney gana la 7ma etapa y arrebata el liderato general del Tour de Francia femenino

Katarzyna Niewiadoma-Phinney lanzó un ataque decisivo en el ascenso al Mont Ventoux para ganar el viernes la séptima etapa del Tour de Francia femenino y arrebatarle el liderato general a Marlen Reusser.

La campeona de 2024 rompió a llorar al ponerse el maillot amarillo y ahora aventaja a la campeona de 2023, Demi Vollering, por 15 segundos y a Reusser por 39, con dos etapas por disputarse.

"Estoy tan cansada y tan impresionada por lo que acaba de pasar. Cuando empecé a subir miré a la derecha y vi a mis padres de pie al borde de la carretera. Vinieron hoy por sorpresa. Vi a mi padre gritando por mí y pensé que tenía que hacerlo sentir orgulloso", manifestó Niewiadoma-Phinney.

Reusser y Vollering no pudieron seguir a Niewiadoma-Phinney cuando se despegó a unos nueve kilómetros (seis millas) de la cima del Ventoux, una de las subidas más icónicas del ciclismo, con su aspecto árido y lunar.

Fue la primera victoria de etapa en el Tour para Niewiadoma-Phinney, quien ganó la edición de 2024 sin adjudicarse ninguna etapa. Apretando los dientes en los últimos cientos de metros, la ciclista polaca sacó fuerzas de donde no había y, con el sol brillando a su espalda, levantó los brazos tras cruzar la meta.

Luego casi perdió el equilibrio por el agotamiento y tuvieron que ayudarla a bajarse de la bicicleta. Instantes después, sonreía de oreja a oreja mientras se sentaba en la carretera y se echaba agua para refrescarse sobre la cabeza.

“Nunca persigo victorias por el simple hecho de ganar; las busco porque me gusta esta sensación tan hermosa que tengo ahora mismo”, comentó Niewiadoma-Phinney, casada con el exvelocista del Tour masculino Taylor Phinney.

“Vine (antes) al Mont Ventoux con mis amigos y mi esposo, y subimos la montaña tres veces. La sensación de llegar a la cima de esta montaña fue increíble. Desde ese momento, solo quería volver a experimentar esa sensación. La alegría pura de pedalear, como si fuera una niña", añadió.

Vollering dejó atrás a Reusser en los tramos finales del ascenso de 15,7 kilómetros al Ventoux, que ha aparecido varias veces en el Tour masculino. En uno de los días más oscuros de la historia del Tour, el ciclista británico Tom Simpson murió tras desplomarse durante un tortuoso ascenso en 1967.

Reusser sufre al final

La campeona mundial de contrarreloj, Reusser, luchó con valentía, pero perdió un tiempo valioso en la pelea por el título. La suiza terminó la etapa cuarta, ya que Vollering y la italiana Elisa Longo Borghini, dos veces ganadora del Giro de Italia, finalizaron por delante de ella.

Hubo tres subidas menores camino al Ventoux, que estaba catalogado como ascenso Hors Catégorie —la categoría más dura— y tenía una pendiente de casi el 9%.

Vollering se puso al frente primero, y Reusser y Niewiadoma-Phinney se unieron a ella mientras otras se quedaban rezagadas. Luego Niewiadoma-Phinney atacó y, aunque Vollering se levantó sobre el sillín para perseguirla, la nueva líder de la carrera mantuvo un ritmo brillante y resultó demasiado fuerte.

“Mi idea era que tenía que llegar sola a Chalet Reynard (a seis kilómetros del final). Porque a partir de ahí el viento de frente sería bastante fuerte y las perseguidoras intentarían mantenerse a rueda unas de otras el mayor tiempo posible”, explicó Niewiadoma-Phinney.

Final de fin de semana

La octava etapa del sábado es un recorrido llano de 172 kilómetros para velocistas, con llegada en Nice, donde la carrera termina tras otra etapa de montaña el domingo.

La etapa 9 presenta cuatro subidas cortas y exigentes del Col d'Èze, enclavado en las colinas que dominan el diminuto Principado de Mónaco.

Hace dos años, Niewiadoma-Phinney venció a Vollering en la etapa final para ganar la carrera por apenas cuatro segundos.

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