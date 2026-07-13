Pogacar pide revisar el calendario por el calor sofocante que sufren los ciclistas en el Tour de Francia

Tadej Pogacar pidió que se reformule el calendario ciclista para evitar las temperaturas excesivas, que actualmente están causando estragos en el Tour de Francia, y sugirió que no se celebre ninguna carrera durante los meses más calurosos del verano.

La novena etapa del Tour de este año, que se disputó el domingo entre Malemort y Ussel, se acortó en 30 km debido a una alerta roja por ola de calor en el departamento francés de Corrèze.

Las temperaturas no bajaron de los 30 grados centígrados y alcanzaron máximas de 40 grados a lo largo de toda la carrera, desde la Gran Salida en Barcelona hasta su primera semana en Francia.

No fue la primera etapa de esta carrera la que se vio afectada por el clima, ya que la tercera etapa en los Pirineos se disputó sin la caravana publicitaria y con la prohibición de que los espectadores se colocaran a los lados de la carretera como consecuencia de los incendios forestales en las zonas circundantes.

Pogacar, bicampeón vigente y actual líder de la clasificación general, afirmó que el deporte debe cambiar en el futuro en respuesta a las temperaturas cada vez más elevadas.

El esloveno declaró: “En mi opinión, es un tema importante para debatir, pero si tuviera el poder, cambiaría todo el calendario y no competiría en julio y agosto en lugares calurosos. Haría un calendario completamente diferente, pero no es algo que pueda hacer”.

Y agregó: “Quizás el siguiente paso sea empezar las etapas antes. Ayer hubo una propuesta para empezar a las 10, pero eso no cambia nada porque entonces se termina con calor”.

“Hay que empezar a las ocho o a las nueve o incluso antes. Es un poco duro, pero creo que el cuerpo se adapta a levantarse a las cinco de la mañana y hacer un ensayo a las ocho. Pero creo que ya dije suficiente”.

El sindicato de ciclistas, la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA), se hizo eco de las declaraciones de Pogacar, afirmando que “los horarios de inicio de las carreras de verano deben evolucionar para proteger la salud de los atletas” y pidiendo que se haga más para proteger la salud de los ciclistas.

Tim Merlier, ganador de la octava etapa, comentó: “Llevamos una semana de competición, siempre con 35 grados. Es una lucha conseguir agua, hielo y bebidas entre los coches, así que para mí es buena idea acortar la etapa. Es solo mi tercer Tour, pero todos los días hizo más de 35 grados y no estoy acostumbrado”.

El ciclista australiano Luke Durbridge, que participó por primera vez en el Tour en 2014, comentó: “Recuerdo algunos días del Tour de Francia en los que las rutas estaban heladas. Siempre tuvimos Tours de Francia calurosos, pero este fue excepcional precisamente por la constancia del calor”. El aumento de la velocidad y la intensidad en las carreras modernas también generó preocupación. Y añadió: “No hay días fáciles”.

Traducción de Olivia Gorsin