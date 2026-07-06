Tadej Pogačar gana la tercera etapa del Tour de Francia y se viste de amarillo

Tadej Pogačar se enfundó el codiciado maillot amarillo del Tour de Francia tras imponerse en la tercera etapa, con final en Les Angles, y arrebatarle el liderato a su gran rival, Jonas Vingegaard.

Con este triunfo, la estrella eslovena sumó su 22.ª victoria de etapa en la ronda francesa y dio un paso importante en su objetivo de conquistar un quinto Tour de Francia.

El momento decisivo llegó en la corta subida final, donde su compañero de equipo, Isaac del Toro —pieza clave en la victoria del domingo durante la segunda etapa—, le preparó el terreno a la perfección.

Pogačar lanzó su ataque a solo 250 metros de la meta y consiguió abrir una ventaja de dos segundos sobre Vingegaard. Aunque ambos figuran con el mismo tiempo acumulado tras las tres primeras etapas, el esloveno pasó a liderar la clasificación general gracias al criterio de desempate.

Tras la victoria, Pogačar destacó el trabajo de su compañero: "Gracias a Isaac hoy tuve un extra de potencia en el final".

open image in gallery Pogačar conquista la tercera etapa del Tour y le arrebata el liderato a Vingegaard ( Reuters )

"A mitad de la etapa decidimos que valía la pena pelear por la victoria y estoy muy feliz de que hayamos podido empezar el Tour de esta manera. Fue un final increíble. Cuando el equipo está tan fuerte y se presenta una oportunidad como esta, hay que aprovecharla", añadió Pogačar.

La tercera etapa, de 196 kilómetros, atravesó los Pirineos desde Granollers, en España, hasta territorio francés y, sobre el papel, parecía ideal para una escapada. Sin embargo, el UAE Team Emirates-XRG controló el ritmo desde el pelotón e impidió que los fugados lograran una ventaja importante.

Alex Baudin, que comenzó la jornada a 67 segundos del líder de la clasificación general, aseguró los puntos de la montaña antes de ser neutralizado a 10 kilómetros de la meta. Por su parte, el británico Tom Pidcock, uno de los candidatos a disputar la etapa, perdió contacto en la ascensión final y cruzó la meta a 18 segundos de Pogačar, en la 16.ª posición.

La presencia de aficionados también fue menor de lo habitual en los últimos 40 kilómetros del recorrido, después de que las autoridades recomendaran evitar la zona debido a los incendios forestales que afectan al sur de Francia, aunque las llamas no alcanzaron directamente el trazado de la carrera.

Los incendios han obligado a evacuar a miles de personas y mantienen bajo amenaza a una veintena de localidades cercanas a la frontera con España.

Traducción de Leticia Zampedri