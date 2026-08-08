La campeona defensora Pauline Ferrand-Prévôt se retira del Tour de Francia femenino

La campeona defensora Pauline Ferrand-Prévôt se retiró del Tour de Francia femenino antes de la octava y penúltima etapa del sábado tras sentirse indispuesta.

El equipo Visma-Lease a Bike de la ciclista francesa indicó en X que la decisión de apartarla de la carrera se tomó tras consultar al personal médico del equipo.

“Lamentablemente, Pauline no se encontraba bien esta mañana. Se ha decidido que hoy no tomará la salida. Le deseamos a Pauline una pronta recuperación", señaló el equipo.

Campeona olímpica de ciclismo de montaña en los Juegos Olímpicos de París 2024, ganó el Tour de Francia femenino en su debut el año pasado.

Ocupaba el 14º puesto de la clasificación general al llegar a la etapa 8, un recorrido llano de 172 kilómetros (107 millas) desde Sisteron, en el sureste de Francia, hasta Niza, diseñado para velocistas.

La polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney lideraba la clasificación general después de arrebatarle el maillot amarillo a Marlen Reusser con una brillante escalada en solitario para imponerse el viernes en el Mont Ventoux.

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