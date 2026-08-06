España confía en albergar la final del Mundial 2030 porque la 'merece'

El gobierno español se mantuvo confiado en que la final del Mundial de 2030 se disputará en España.

La ministra de Deportes, Milagros Tolón, manifestó, tras un informe según el cual la FIFA supuestamente otorgó la final al coanfitrión Marruecos, que España “merecía” albergar el partido por el título.

“Somos los actuales campeones del mundo en las categorías masculina y femenina, y España y Portugal encabezaron la candidatura para el Mundial de 2030, a la que Marruecos se sumó después. Tenemos muchas ventajas y fortalezas como país”, señaló a última hora del miércoles Tolón a Cadena Ser.

España, Portugal y Marruecos son los principales coanfitriones de 2030. Marruecos espera albergar la final en el previsto Estadio Rey Hassan II, con capacidad para 115.000 espectadores, cerca de Casablanca. España tiene al menos dos aspirantes: el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y el Camp Nou del Barcelona.

La FIFA negó el martes un informe de medios británicos que sugería que el presidente Gianni Infantino, en su búsqueda de apoyo para su presidencia, ofreció a Marruecos la organización de la final en 2030.

Un portavoz de la FIFA afirmó que es “falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho alguna promesa en relación con la organización de la final del Mundial de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo”.

Tolón señaló que el gobierno español estaba “sorprendido” por el informe de que la FIFA le dio la final a Marruecos.

“Lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido. Estamos trabajando con la FIFA y nuestra próxima reunión es en septiembre. Han sido muy claros y enfáticos al negar esta noticia. Seguiremos trabajando porque queremos, y tiene que ser, que la final del Mundial sea en España”, añadió Tolón.

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