El exboxeador Prichard Colon falleció a los 33 años, 11 años después de que cayera en coma tras una polémica derrota.

El padre de Colón compartió la noticia el jueves en las redes sociales.

“Buenos días, gente mía”, escribió Richard, el padre de Colón, en Facebook. “Lamento informarles del fallecimiento de mi hijo Prichard. Ahora está en un mundo mejor”.

Y agregó: “Hice todo lo posible por cumplir su deseo, su sueño de llevarlo de vacaciones a Puerto Rico, como tanto anhelaba, pero no pude. Gracias por tantos años de amor y oraciones. Por favor, recen por nosotros siempre que puedan”.

Antes de su infame pelea con Terrel Williams en 2015, Colón tenía un récord de 16-0 (13 nocauts).

Colón recibió varios golpes en la nuca durante su pelea con Terrel Williams ( Getty )

En ese combate, Colón pareció recibir varios golpes ilegales en la nuca. Colón informó al árbitro, pero el combate continuó. Posteriormente, a Colón se le descontaron dos puntos por un golpe bajo.

El puertorriqueño cayó al suelo en el noveno asalto y, en medio de la confusión que siguió, su equipo de esquina le quitó los guantes, creyendo que la pelea había terminado. En cambio, Colón fue descalificado.

Ayudaron a Colón a llegar a su vestuario, donde vomitó y se desmayó. Luego lo llevaron al hospital, donde le diagnosticaron un hematoma subdural.

Se le realizó una cirugía de emergencia para reducir la inflamación cerebral y drenar el hematoma. Posteriormente, entró en coma, el cual duró 221 días.

Una vez que Colón salió del coma, permaneció en estado vegetativo y no podía hablar sin ayuda de una computadora.

Su familia lo cuidó hasta su fallecimiento.

Colón se consolidó como un prometedor boxeador amateur durante su adolescencia, ganando títulos nacionales en las categorías de peso de 63 y 68 kilos.

Participó en el Preolímpico de Brasil para ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero perdió en el primer asalto. En 2012, Colón optó por convertirse en profesional y rápidamente se consolidó como una gran promesa.

Tras su primer combate profesional en febrero de 2013, Colón ganó 16 peleas consecutivas en poco más de dos años. Su derrota por descalificación ante Williams fue la única de su carrera.