La policía está considerando el uso de drones, reconocimiento facial en tiempo real y especialistas en análisis del comportamiento para reforzar la protección de la comunidad judía tras el ataque incendiario antisemita perpetrado en Londres.

El jefe de la policía antiterrorista, el subcomisionado Laurence Taylor, afirmó que ya existe un “mayor nivel de seguridad” por parte de los equipos que trabajan con las comunidades judías en Gran Bretaña.

No obstante, señaló que las autoridades evalúan qué otras medidas podrían adoptar, entre ellas el uso de drones y el despliegue de agentes del “Proyecto Servator”, especialmente entrenados para detectar señales de que alguien está realizando labores de reconocimiento hostil o planeando cometer un delito.

open image in gallery Cuatro ambulancias de una organización benéfica en Golders Green, al noroeste de Londres, quedaron dañadas o destruidas ( AFP/Getty )

Tras el incendio provocado de cuatro ambulancias de la comunidad judía en un ataque antisemita en el noroeste de Londres, el subcomisario Taylor declaró al programa Today de Radio 4 que las autoridades ya aplican un protocolo de seguridad reforzado en coordinación con la comunidad judía.

“Tenemos la suerte de mantener una excelente relación con el Community Security Trust y con otros socios dentro de la comunidad”, afirmó.

Taylor explicó que la policía está ofreciendo asesoramiento y utilizando todas las capacidades disponibles, más allá de la vigilancia tradicional de barrio, incluida una mayor presencia policial en las zonas afectadas en todo el país.

“También estamos revisando nuestra postura de seguridad y qué conocimientos especializados podemos aportar, desde el uso de drones y reconocimiento facial en tiempo real hasta el despliegue de equipos Servator dedicados al análisis del comportamiento”, señaló. Según indicó, estos agentes pueden observar a las personas en una zona determinada y ofrecer asesoramiento y capacitación sobre reconocimiento de vigilancia hostil y otras amenazas.

El subcomisario coincidió en que resulta “extremadamente preocupante” que las comunidades judías en Gran Bretaña enfrenten este tipo de amenazas y añadió: “Es muy triste que tengamos que hablar de esto”.

open image in gallery La policía investiga si un grupo islamista está detrás del ataque ( AFP/Getty )

La policía antiterrorista investiga si un grupo islamista con posibles vínculos con el Estado iraní está detrás del incendio.

El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes en Golders Green, al noroeste de Londres. Cámaras de seguridad captaron a tres sospechosos encapuchados vertiendo líquido inflamable sobre varias ambulancias del servicio comunitario Hatzola.

Mientras continúa la operación para localizar a los responsables, la Policía Metropolitana indicó que, por ahora, el incidente no se investiga como un acto de terrorismo.

Un canal de Telegram al que tuvo acceso The Independent y que “supuestamente” pertenece a un grupo islamista llamado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, pareció reivindicar el ataque en un video publicado a primera hora del lunes por la mañana.

open image in gallery Tres sospechosos encapuchados provocaron el incendio el lunes por la mañana ( Heidi Danciger )

El subcomisario Taylor confirmó que esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación abiertas.

“Necesitamos comprender mejor a ese grupo”, señaló. “Han reivindicado varios incidentes en Europa y estamos investigando si existe alguna relación”.

Añadió que las autoridades trabajan de forma coordinada con los servicios de seguridad para esclarecer los hechos. “Estamos colaborando estrechamente con nuestros socios para determinar quiénes son sus miembros, cuáles son sus motivaciones y qué grado de implicación tuvieron, si es que la tuvieron, en el incidente ocurrido ayer en Golders Green”.

open image in gallery Laurence Taylor dijo que resulta “muy preocupante” que las comunidades judías enfrenten estas amenazas ( PA Wire )

Taylor señaló que, si se confirma que el grupo está detrás del ataque, no sería el primer complot respaldado por Irán en suelo británico. El año pasado, el director general del MI5, Sir Ken McCallum, reveló que los servicios de seguridad habían identificado más de 20 planes vinculados a Irán desde octubre de 2024, entre ellos intentos de secuestro y operaciones de espionaje.

La policía antiterrorista también ha detectado un aumento “muy significativo” en las investigaciones relacionadas con presuntas actividades de estados hostiles.

“Hemos observado un incremento muy notable en nuestro trabajo vinculado a la actividad de estados extranjeros, especialmente en torno a tres actores principales: Irán, Rusia y China”, afirmó Taylor.

Según explicó, en los seis meses previos a diciembre del año pasado las investigaciones amparadas por la Ley de Seguridad Nacional aumentaron un 50 %. Este incremento se suma a un crecimiento de cinco veces en los últimos cuatro o cinco años. “Representa una parte significativa de nuestra carga de trabajo”, añadió.

El clima de preocupación se intensificó tras varios incidentes recientes. Dos fieles murieron en un ataque contra una sinagoga en Manchester en octubre de 2025 y, en una investigación separada a comienzos de este mes, dos hombres fueron acusados de presuntamente espiar a personas y lugares vinculados a la comunidad judía para Irán.

open image in gallery Imágenes impactantes registraron el incendio ( PA )

La Policía Metropolitana anunció que desplegará 264 agentes adicionales, junto con equipos especializados —incluidas unidades armadas, la unidad montada y drones— para reforzar la seguridad de las comunidades judías en el período previo a la Pascua judía, que se celebra a comienzos de abril.

El primer ministro, Sir Keir Starmer, hizo un llamamiento a las comunidades para que “se mantengan unidas” frente al “horrible ataque antisemita”. Por su parte, el rabino principal, Ephraim Mirvis, calificó el ataque contra el servicio de voluntarios como “particularmente repugnante”.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, señaló que el incidente fue “más que un ataque contra una organización o una comunidad” y prometió que los responsables serán perseguidos y deberán enfrentar las consecuencias de sus “acciones viles”.

El gobierno también se comprometió a financiar la sustitución de las ambulancias dañadas, así como a garantizar la prestación de asistencia sanitaria inmediata.

Traducción de Leticia Zampedri