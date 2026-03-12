El FBI habría advertido en febrero a departamentos de policía de California que Irán podría retaliar contra Estados Unidos con ataques con drones dirigidos a la costa oeste, según una alerta revisada por ABC News.

En el aviso, distribuido a finales de febrero, se indicaba a las autoridades que el FBI había obtenido “información” según la cual, a inicios de febrero de 2026, Irán aspiraba a realizar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a la costa del territorio estadounidense, específicamente contra objetivos no precisados en California, en caso de que Estados Unidos realizara ataques contra Irán.

El FBI también indicó que no tenía información adicional sobre el momento, el método, los objetivos o los responsables de ese presunto ataque.

Aún no está claro cuándo exactamente se envió la alerta a los departamentos de policía. No obstante, Estados Unidos comenzó a realizar ataques contra Irán el 28 de febrero.

En tanto, el FBI y su oficina en Los Ángeles declinaron comentar sobre el tema.

Una alerta enviada en febrero a departamentos de policía de California advirtió que Irán podría responder a EE. UU. con ataques con drones en la costa oeste ( Getty )

The Independent se puso en contacto con el Pentágono para recabar comentarios.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el miércoles en una conferencia de prensa que el estado ya estaba al tanto de la posibilidad de ataques con drones y que la información había sido compartida con socios locales.

“En lo que respecta a posibles ataques con drones, ya conocíamos esa información. Hemos estado trabajando de forma coordinada a través del [Centro de Operaciones del Estado]”, afirmó Newsom.

El gobernador agregó que la amenaza de drones siempre ha sido una prioridad y que el estado creó grupos de trabajo específicos para abordar esas preocupaciones.

Por su parte, agentes de la policía de Oakland dijeron al San Francisco Chronicle que habían hablado con socios federales, quienes les informaron que podría haber un mayor riesgo debido al conflicto en Medio Oriente. También señalaron que mantienen un contacto estrecho con autoridades locales, estatales y federales.

Sin embargo, una persona familiarizada con el memorando restó credibilidad a la amenaza en declaraciones a Los Angeles Times.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la advertencia se basaba en información de inteligencia recibida por la Guardia Costera de Estados Unidos y que era de carácter preventivo, sin indicios de que Irán estuviera planeando un ataque.

El miércoles, Trump aseguró a la prensa que no le preocupa un posible ataque en suelo estadounidense ( AP )

Desde que Estados Unidos lanzó ataques contra Irán, en los que murió el ayatolá Ali Khamenei, el país ha respondido con ataques contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente, pero no contra territorio estadounidense.

Además, una evaluación de amenazas realizada en febrero por la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional —y Reuters— concluyó que Irán y sus aliados “probablemente” representan una amenaza de ataques contra Estados Unidos, aunque señaló que un ataque a gran escala era poco probable.

Cuando el miércoles le preguntaron si temía un ataque en suelo estadounidense, el presidente Donald Trump respondió: “No, para nada”.

El mandatario sostuvo que los ataques contra Irán fueron una operación militar temporal destinada a debilitar al ejército iraní y evitar que atacara a sus países vecinos.

Hasta ahora, Irán respondió con ataques contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Kuwait, Líbano, Jordania y otros países.

Traducción de Leticia Zampedri