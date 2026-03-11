Rihanna, su pareja A$AP Rocky, sus tres hijos y su madre estaban en casa cuando una mujer, ahora acusada de intento de asesinato y otros delitos graves, presuntamente disparó contra la propiedad, informó un fiscal el martes.

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años y originaria de Orlando, Florida, fue acusada de intentar asesinar a Rihanna, de 10 cargos de agresión con un arma de fuego semiautomática y de tres cargos por disparar contra un vehículo o vivienda habitada, según las autoridades. Nadie resultó herido.

La superestrella del pop y su pareja se encontraban en un remolque dentro de la propiedad durante el tiroteo del domingo por la tarde, mientras otros familiares y miembros del personal estaban dentro de la casa en el área de Beverly Hills, explicó el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, fuera de la audiencia judicial.

En el tribunal, el defensor público adjunto Jamarcus Bradford, abogado de Ortiz, presentó inicialmente una declaración de no culpabilidad en su nombre, pero luego la retiró para aplazar la lectura de cargos hasta el 25 de marzo. Se ordenó que permaneciera detenida con una fianza de 1,8 millones de dólares. Ortiz vestía ropa azul de cárcel, llevaba el cabello rubio trenzado y habló con el abogado a través de un separador de vidrio.

Ortiz podría recibir cadena perpetua si es declarada culpable de todos los cargos ( Foto AP/Damian Dovarganes )

Bradford no habló con los reporteros afuera del tribunal.

La Oficina del Defensor Público del condado de Los Ángeles señaló en un comunicado que no podía comentar sobre el caso pendiente contra Ortiz.

“El caso, como todos, lo abordaremos para garantizar que nuestra clienta reciba todas las protecciones garantizadas por la Constitución”, indicó el comunicado.

Ortiz podría recibir cadena perpetua si es declarada culpable de todos los cargos. Los 14 cargos en su contra son delitos graves. Los tres cargos por disparar contra una vivienda correspondían a la casa de Rihanna, su remolque y la casa de un vecino, dijeron los fiscales. Los 10 cargos de agresión correspondían a Rihanna y su familia, dos miembros del personal y dos personas de la casa vecina.

“Las celebridades radicadas en Los Ángeles no deberían preocuparse adicionalmente por esto”, dijo Hochman. “En gran parte por la respuesta de la policía”. Elogió a los agentes por arrestar a Ortiz poco después del tiroteo, a varios kilómetros al norte, en el suburbio de Sherman Oaks.

La jueza Theresa McGonigle emitió una orden de protección para que Ortiz se mantenga alejada de Robin Fenty y Rakim Mayers, los nombres verdaderos de Rihanna y A$AP Rocky, y de su hogar. McGonigle también dijo que Ortiz no tiene permitido poseer armas de fuego ni municiones, junto con varias otras condiciones.

La audiencia se realizó en una sala de tribunal a unos pisos de donde Rocky enfrentó un juicio en el que fue absuelto hace poco más de un año. Rihanna asistía con frecuencia, a veces con sus hijos.

Y el fiscal principal en el nuevo caso es Alexander Bott, el fiscal adjunto de distrito que procesó con éxito al rapero Tory Lanez en un juicio en el que fue declarado culpable de dispararle en los pies a la estrella del hip hop Megan Thee Stallion.

Hochman no quiso decir dónde impactó alguna de las balas, no quiso decir cuánto tiempo había estado Ortiz en California ni hablar de su motivación o de cualquier conexión con Rihanna, al señalar que todo estaba bajo investigación.

Los registros públicos muestran que su dirección más reciente estaba en Orlando y que ha sido patóloga del habla con licencia por más de una década.

The Associated Press también envió correos electrónicos en busca de comentarios del publicista y el mánager de Rihanna.

En 2018, un hombre fue acusado de irrumpir en otra casa de Rihanna en Hollywood Hills y pasar 12 horas allí. El hombre presentó una declaración de “nolo contendere” ante cargos graves de acoso y vandalismo, y un cargo menor de resistirse al arresto, en 2019. Fue sentenciado a libertad condicional.

Galardonada con nueve premios Grammy, Rihanna tiene 14 éxitos número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, incluidos “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” y “Disturbia”. Fundó la marca de maquillaje Fenty Beauty en 2017.

Rihanna y A$AP Rocky anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, una niña llamada Rocki Irish Mayers, en septiembre.