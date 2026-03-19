La policía sospecha que el caso del estudiante universitario que desapareció en España se trata de un delito

Las autoridades españolas consideran ahora que la desaparición del estudiante de la Universidad de Alabama es un caso de acto delictivo, después de que nuevos detalles revelados por las imágenes de las cámaras de seguridad suscitaron inquietudes.

James “Jimmy” Gracey, de 23 años, fue visto por última vez alrededor de las 3 de la madrugada del 17 de marzo a las puertas de Shôko Barcelona, una popular discoteca situada en la Villa Olímpica de la ciudad, cerca de la playa de la Barceloneta, según informó su familia en un comunicado publicado en Facebook.

Los Mossos d’Esquadra, la policía local, revisaron las imágenes de las cámaras de vigilancia de esa noche (que no se hicieron públicas) en las que se ve a Gracey fuera del Shôko, saliendo del local con otra persona, lo que llevó a las autoridades a sospechar que se trataba de un acto delictivo, según declaró Gisela Macedo, periodista de El Periódico de Barcelona, en una entrevista con CBS 42.

La policía también informó de que su billetera fue encontrada flotando en el agua cerca de la playa de Somorrostro, lo que motivó una búsqueda intensiva en el litoral circundante, según ABC7 Chicago.

Los investigadores están tratando ahora de reconstruir sus movimientos tras salir de la discoteca. No se identificó públicamente a ningún sospechoso.

open image in gallery Jimmy Gracey, un estudiante de la Universidad de Alabama originario de Chicago, fue dado por desaparecido tras salir por la noche con unos amigos en Barcelona, España. Ahora, la policía sospecha que se trata de un delito ( Supplied )

Gracey había ido a visitar a unos amigos que estudian en el extranjero en Barcelona durante las vacaciones de primavera cuando desapareció a principios de esta semana, según su madre, Therese Gracey, quien publicó el martes un llamamiento en busca de ayuda en la página de Facebook “Estudiantes en Barcelona 2026”.

“Nuestra familia está muy preocupada por James ‘Jimmy’ Gracey, que lleva desaparecido en Barcelona desde la madrugada del 17 de marzo”.

“Ella escribió que él salió con sus amigos el lunes por la noche, pero que nunca regresó”. La policía también tiene en su poder su teléfono, que, según se informa, fue recuperado durante la detención de otra persona, según declaró la portavoz de la familia, Noreen Heron, a Fox News Digital.

La familia Gracey emitió el miércoles un comunicado en el que ofrecían una descripción de Jimmy y pedían ayuda a la ciudadanía.

“Jimmy es un estudiante de 20 años de la Universidad de Alabama que está visitando a unos amigos en el extranjero durante las vacaciones de primavera. Se lo vio por última vez alrededor de las 3:00 a. m. (hora central europea) en la discoteca Shoko, en la zona del Puerto Olímpico. Llevaba una camiseta blanca, pantalones oscuros (probablemente deportivos) y una cadena de oro con una cruz de strass. Mide aproximadamente 1,85 m y pesa unos 79 kg.

“Pedimos a cualquiera que haya visto a Jimmy o tenga alguna información (por pequeña que sea) que se ponga en contacto al 224 505 3886.

Jimmy es un hijo y un hermano amable, responsable y cariñoso. No es normal que él no se ponga en contacto con la familia y los amigos.

Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales y estamos enormemente agradecidos por el apoyo que recibimos. Les pedimos que tengan a Jimmy presente en sus pensamientos mientras seguimos haciendo todo lo posible para traerlo a casa sano y salvo”.

open image in gallery Su amigo lo vio por última vez en Shoko, una discoteca, alrededor de las 3 de la madrugada. ( Supplied )

open image in gallery Según la policía, las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron que se vio a Gracey marcharse con otra persona. También se encontró en el mar la billetera del estudiante desaparecido ( Supplied )

La Universidad de Alabama confirmó que Gracey era estudiante y que el personal está en contacto con su familia para ofrecerle apoyo.

“James Paul Gracey es un estudiante de la UA que está de viaje por motivos personales. El personal de la UA está en contacto con la familia y sus allegados para ofrecerles todo el apoyo y la ayuda que sea posible”.

Gracey, estudiante de contabilidad que se graduará el año que viene, también es miembro de la fraternidad Theta Chi. Según los responsables de la fraternidad, desempeña las funciones de capellán y presidente del comité de obras benéficas.

“Brindamos todo nuestro apoyo a la familia y los seres queridos de Jimmy, y estamos dispuestos a ayudarles en todo lo que podamos”, declaró Mike Mayer, director ejecutivo de Theta Chi. “Las oraciones de la hermandad de Theta Chi están con Jimmy y con todos los que lo quieren”.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de Gracey a que se ponga en contacto con ellas.

Traducción de Olivia Gorsin