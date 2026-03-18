Familia desesperada pide ayuda después de la desaparición de un estudiante tras ir a una discoteca de Barcelona

Un estudiante universitario estadounidense que estaba de visita con amigos en España durante las vacaciones de primavera desapareció tras una noche de fiesta en Barcelona, y su familia suplica desesperadamente que se den respuestas.

James “Jimmy” Gracey, de 20 años, estudiante de tercer año en la Universidad de Alabama, fue visto por última vez alrededor de las 3 de la madrugada del 17 de marzo a las afueras de Shôko Barcelona, una popular discoteca frente al mar en la playa de la Barceloneta, según informó su familia en un comunicado en Facebook.

“Mi hijo es estudiante de la Universidad de Alabama y está de visita en Barcelona con unos amigos que están estudiando en el extranjero”, escribió su madre, Therese Marren Gracey, en la publicación. “Anoche fueron a Shoko. La policía tiene su teléfono, pero no regresó al Airbnb. ¿Alguien lo ha visto?”.

La policía recuperó su teléfono durante la detención de otra persona, según declaró a Fox News Digital Noreen Heron, portavoz de la familia.

Gracey, originario de Elmhurst, un suburbio de Chicago, había viajado a Barcelona durante las vacaciones de primavera para visitar a unos amigos que estudian en el extranjero. El lunes por la noche, el grupo fue a Shôko. Fue visto por última vez alrededor de las 3 de la madrugada del martes, hora local.

open image in gallery Jimmy Gracey, un estudiante de la Universidad de Alabama originario de Chicago, fue dado por desaparecido tras salir por la noche con unos amigos en Barcelona, España (Provided)

Los Mossos d'Esquadra, la fuerza policial catalana, confirmaron a CNN que se inició una investigación.

“Estamos realizando las verificaciones iniciales y hemos recibido una denuncia en el marco de una investigación abierta”, declaró la policía en un comunicado. “Recibimos una llamada a primera hora de la mañana de ayer, alrededor de la 1:00 a. m., informando de una posible desaparición. Se informó que la desaparición ocurrió el 17 de marzo de 2026, a las 3:00 a. m., en la zona del Puerto Olímpico”.

Según su madre, la última vez que se vio a Gracey, él vestía una camiseta blanca, pantalones oscuros, “probablemente deportivos” y una cadena de oro con una cruz de diamantes de imitación.

“Lleva una cadena de oro con una cruz de diamantes de imitación. Su amigo lo vio por última vez en Shoko alrededor de las 3 de la madrugada [hora local]. El amigo se iba, pero Jimmy se quedó”, escribió.

Según su familia, mide aproximadamente 1,85 metros de altura y pesa 79 kilos.

open image in gallery Su amigo lo vio por última vez en Shoko alrededor de las 3 de la madrugada (Provided)

Un portavoz de la Universidad de Alabama declaró: “James Paul Gracey es un estudiante de la UA que se encuentra de viaje personal. El personal de la UA está en contacto con la familia y sus allegados para ofrecerles apoyo y asistencia en todo lo posible”.

Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Gracey que se comunique al (224) 505-3886.

Traducción de Olivia Gorsin