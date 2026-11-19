Miles de clientes de Visa, Mastercard y JPMorgan Chase vieron expuestos sus datos el jueves después de que piratas informáticos atacaran a proveedores de servicios externos con un ataque de ransomware, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de los datos de los consumidores.

Un portavoz de Visa confirmó a The Independent que no se había visto comprometida ninguna información de pago, incluidos los números de tarjetas de crédito y débito. Los sistemas de la empresa no se vieron afectados, y la filtración se originó en un proveedor de servicios externo en la región de Asia-Pacífico.

Mastercard también confirmó al periódico The Wall Street Journal que se había expuesto una cantidad limitada de información de un subconjunto de titulares de tarjetas inscritos en un programa de beneficios específico. El incidente ya se ha controlado y no afectó la red de pagos de la compañía ni la capacidad de los clientes para usar sus tarjetas.

JPMorgan Chase también afirmó que los atacantes se habían dirigido a empresas externas que prestaban servicios al banco, accediendo potencialmente a datos de mercadeo que incluían los nombres y las direcciones de correo electrónico de algunos clientes.

“Hemos descubierto que terceros que prestan servicios a la empresa fueron blanco de un ciberataque. Según nuestra investigación hasta el momento, creemos que los atacantes accedieron a ciertos datos de mercadeo que poseen esos proveedores, los cuales pueden incluir nombres y direcciones de correo electrónico de algunos clientes”, declaró Chase en un comunicado publicado en las redes sociales el jueves.

open image in gallery JPMorgan Chase afirma que un ciberataque contra proveedores externos podría haber supuesto la filtración de los nombres y las direcciones de correo electrónico de los clientes, pero insiste en que no guarda relación con la interrupción del servicio bancario de esta semana ( Reuters )

Chase afirmó que no hubo interrupciones en sus servicios y que se pondría en contacto directamente con los clientes afectados cuando fuera oportuno, ofreciéndoles asistencia que incluiría un servicio gratuito de monitorización de crédito.

Según la empresa de ciberseguridad SOCRadar, y publicado por el WSJ, el grupo de ransomware N0N se atribuyó la responsabilidad del ataque. Sin embargo, ninguna de las empresas identificó a los proveedores externos que habían sido atacados.

The Independent se ha puesto en contacto con Chase, Mastercard y Visa para recabar sus comentarios.

Chase también confirmó que el ciberataque no estaba relacionado con la interrupción del servicio bancario del lunes, que dejó a miles de clientes sin poder acceder a los servicios bancarios en línea ni enviar dinero a través de Zelle, el servicio de pago instantáneo utilizado por los principales bancos estadounidenses.

Chase dijo que la interrupción anterior se había debido a una falla de software en sus propios sistemas, lo que provocó retrasos en los pagos en otros bancos, incluidosCitigroup yBank of America, al procesar transacciones que involucran cuentas de Chase. Ninguno de los otros bancos experimentó una interrupción por separado.

Cuando los usuarios de Chase intentaron iniciar sesión, se encontraron con una alerta automática que decía: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ello. Inténtelo de nuevo más tarde”.

“JPMorgan Chase ha experimentado un problema temporal relacionado con un fallo de software en un sistema local; no está relacionado con la ciberseguridad”, declaró Joe Evangelisti, portavoz del banco, en el momento de la interrupción del servicio.

Estos incidentes se producen en medio de una serie de recientes interrupciones tecnológicas en Estados Unidos, entre las que se incluyen una importante caída del sistema de Microsoft, retrasos en los vuelos de United Airlines y fallos en el control del tráfico aéreo.

open image in gallery Chase sufrió una interrupción del servicio a principios de semana, uno de los diversos problemas técnicos que han trastornado la vida de los estadounidenses durante la última semana ( Reuters )

La interrupción global del servicio de Microsoft tuvo lugar del 12 al 14 de noviembre y dejó fuera de servicio servicios como Outlook, Teams y Copilot, lo que impidió que millones de personas pudieran trabajar, y provocó una avalancha de memes en las redes sociales.

Una falla independiente el viernes obligó a suspender todos los vuelos en EE. UU., lo que resultó en aproximadamente 14.000 cancelaciones hasta el sábado, mientras los aeropuertos trabajaban para restablecer el servicio. El secretario de Transporte del país, Sean Duffy, atribuyó la interrupción de la aviación a las obras de modernización del antiguo sistema de control de tráfico aéreo del país. La empresa contratista de defensa L3Harris estaba reemplazando el cableado de cobre obsoleto por cables de fibra óptica cuando los trabajos provocaron una sobrecarga en el sistema.

Duffy dijo que los funcionarios estaban investigando si la falla se había debido a la “incompetencia” del contratista o a un enrutador defectuoso, lo que planteó interrogantes sobre por qué las medidas de seguridad existentes no impidieron la interrupción.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, restó importancia el miércoles a los temores de los estadounidenses ante la ola de apagones tecnológicos, durante un discurso desde China, donde se reunió con el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin para una cumbre trilateral sin precedentes.

“Dígales que se relajen. Todo está bien. Son eventos aislados”, dijo Trump a la corresponsal principal de la Casa Blanca de Fox News, Jacqui Heinrich, en el programa The Ingraham Angle.

“También creo que la prensa se está divirtiendo mucho con esto”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello