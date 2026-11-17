Un destacado científico forense indicó que cree que Jeffrey Epstein fue asesinado en una prisión de Nueva York y que no se suicidó.

El profesor Michael Freeman declaró al programa BBC Newsnight que, tras revisar el expediente del médico forense de la ciudad de Nueva York, creía que el pedófilo convicto había sido estrangulado, lo que contradice la explicación oficial de su muerte.

La muerte de Epstein en 2019 en una celda de una cárcel de Manhattan fue declarada oficialmente como suicidio por la Dra. Barbara Sampson, entonces jefa forense de la ciudad.

Estaba a la espera de juicio por cargos de trata de personas con fines sexuales.

El profesor Freeman, que trabajó en casos de gran repercusión para fiscales generales estadounidenses, cree que Epstein fue agredido, golpeado en la cara y, posteriormente, estrangulado.

No vio el cuerpo, pero pasó un año examinando el informe de la autopsia de Epstein, que su hermano Mark le proporcionó, quien siempre afirmó que Epstein fue asesinado.

open image in gallery Fotografía del interior de la celda de Jeffrey Epstein en el MDC de Nueva York tras su suicidio en 2019 ( Departamento de Justicia )

Según afirmó, las fotografías del cuerpo muestran una hemorragia profunda en el hombro izquierdo y lesiones que sugieren un ataque.

El experto forense también declaró a la cadena de televisión que se podían observar marcas de uñas sobre la marca de la ligadura en el cuello de Epstein, lo que “sería compatible con un estrangulamiento, especialmente por la espalda, y con el intento de la víctima de retirar la ligadura del cuello”.

Añadió: “Las lesiones y la forma en que se encontró el cuerpo no coinciden”.

“Entonces solo queda una explicación, y es que la muerte fue consecuencia de un homicidio”.

“Lo que afirmo con certeza es que no se produjeron todas esas lesiones por ahorcamiento autoinfligido”, añadió.

El profesor Freeman presentó sus hallazgos el lunes en el Middle Temple, una sociedad jurídica de Londres. Hasta el momento, no logró publicar sus resultados en una revista revisada por pares.

Dijo que no tenía “ni idea” y que no le preocupaba quién podría haber matado a Epstein si su interpretación de las pruebas resultaba ser cierta.

“No tengo una opinión al respecto. No forma parte de ninguna investigación que haya realizado”, dijo.

open image in gallery Epstein fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019 por la mañana en el MCC de Manhattan, mientras se encontraba a la espera de juicio por delitos de tráfico sexual ( División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York )

Cuando le preguntaron si sus opiniones rozaban la teoría de la conspiración, le dijo a la BBC: “Tengo el lujo de poder decir: no me crean a mí, que cada quien lo vea”.

“Si crees que sigo siendo un teórico de la conspiración porque estoy viendo algo que parece un estrangulamiento y digo: ‘Creo que es un estrangulamiento y no creo que pueda ser un ahorcamiento’; muéstrame dónde me equivoco”.

En 2008, Epstein se declaró culpable en Florida de solicitar prostitución a una menor, una condena que derivó en un controvertido acuerdo con la fiscalía y una breve pena de cárcel.

Fue arrestado nuevamente en julio de 2019 y acusado de trata sexual de menores por reclutar y abusar de niñas menores de edad en Nueva York y Florida.

Estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio en la cárcel, pero se le retiró la vigilancia antes de su muerte.

El dictamen del médico forense jefe de Nueva York fue posteriormente respaldado por una revisión del Departamento de Justicia (DoJ).

The Independent se puso en contacto con el Dr. Sampson para obtener sus declaraciones.

Anteriormente, ella había declarado: “Respaldo firmemente nuestra determinación de la causa y la forma de la muerte de Epstein”.