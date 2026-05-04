Una ejecutiva de JPMorgan rechaza con firmeza las graves acusaciones de acoso sexual que se viralizaron

Lorna Hajdini, directora ejecutiva de JPMorgan, negó las acusaciones de acoso sexual presentadas en su contra en una demanda interpuesta esta semana, la cual se viralizó con rapidez en redes sociales.

La denuncia, presentada el lunes 27 de abril en Nueva York, incluyó detalles explícitos aportados por un exempleado del banco, identificado como “NN”. Según su testimonio, Hajdini lo obligó a mantener relaciones sexuales, hizo comentarios racistas y, además, lo drogó.

De acuerdo con el documento, N. N. afirmó que Hajdini lo ascendió a un puesto de mayor responsabilidad dentro del equipo de banca de inversión a inicios de 2024. Poco después, según su versión, ella comenzó a hacer insinuaciones sexuales.

Sin embargo, cuando él rechazó esas insinuaciones, aseguró que Hajdini amenazó su carrera. En ese contexto, relató que en una ocasión ella le dijo: “Si no me dejas exhausta esta noche, sabotearé tu ascenso”.

Por otra parte, varios fragmentos de la denuncia circularon con rapidez en redes sociales. En ese espacio, algunos usuarios minimizaron la gravedad de las acusaciones. Además, el jueves, Megyn Kelly leyó extractos explícitos en su programa y comentó que Hajdini “necesita mejorar” su forma de coquetear.

Vista exterior de la nueva sede global de JPMorgan Chase en 270 Park Avenue, el 13 de noviembre de 2025, en Nueva York ( AFP/Getty )

Según la demanda, N. N. reclamó una indemnización por lucro cesante, angustia emocional y daño a la reputación. Además, solicitó daños punitivos y cambios en las prácticas del banco.

Sin embargo, un representante del tribunal declaró el viernes a la revista People que la denuncia fue “devuelta para su corrección”. Por ello, dejó de estar disponible de forma pública y no se ofrecieron más detalles.

En un comunicado enviado a The Independent a través de un portavoz de JPMorgan, los abogados de Hajdini afirmaron que ella “niega categóricamente las acusaciones”.

“Ella nunca tuvo ninguna conducta inapropiada con este individuo, de ningún tipo. Además, nunca estuvo en el lugar donde, según la denuncia, ocurrió la supuesta agresión sexual”, señalaron sus abogados.

Daniel J. Kaiser, abogado que figura en el expediente del Tribunal Supremo del Condado de Nueva York como representante de N. N., no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent.

Por otro lado, un portavoz de JPMorgan indicó que el banco realizó una investigación interna sobre el caso.

“Tras nuestra investigación, no creemos que estas acusaciones tengan fundamento alguno. Si bien numerosos empleados cooperaron, el denunciante se negó a participar y tampoco proporcionó información clave para respaldar sus alegaciones”, afirmó el portavoz en un comunicado.

Traducción de Leticia Zampedri