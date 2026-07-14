Ganancias de JPMorgan Chase llegan a $16.900 millones, impulsadas por volatilidad del mercado

Las ganancias de JPMorgan Chase ascendieron a 16.900 millones de dólares en el segundo trimestre del año ya que su división de negociación de acciones volvió a aprovechar la volatilidad del mercado desencadenada por la guerra en Irán.

JPMorgan, el mayor banco del país por tamaño de activos, informó el martes que los ingresos en todas las líneas de su negocio alcanzaron niveles récord en el trimestre, incluida su división de mercados, donde los ingresos crecieron un 35% frente al mismo período del año pasado. Los ingresos en su división de mercados de renta variable se dispararon un 86%.

La compañía ganó 6,14 dólares por acción en el período, superando las estimaciones de los analistas de 5,59 dólares por acción y los 5,24 dólares de 2025. Los ingresos gestionados fueron de 58.000 millones de dólares, también por encima de las estimaciones de los analistas encuestados por FactSet.

Las acciones de JPMorgan bajaban un 2,4% antes de la campana de apertura.

El director ejecutivo, Jamie Dimon, indicó que los ingresos de la división de banca de inversión del banco neoyorquino aumentaron un 30%, acelerándose hasta el nivel más alto desde 2021 ante el apetito por las ofertas públicas iniciales y las fusiones y adquisiciones.

Analistas de investigación de inversiones pronostican que tanto las fusiones y adquisiciones como las ofertas públicas iniciales continuarán a un ritmo vertiginoso hasta 2026.

Aunque los mercados volátiles pueden causar ansiedad a los inversionistas individuales, las mesas de negociación de alta velocidad de Wall Street pueden aprovechar las oscilaciones bruscas. Los grandes vaivenes en los mercados tienden a incrementar la actividad en las mesas de negociación, lo que se traduce en mayores comisiones e ingresos por tarifas para los bancos.

Wells Fargo también reportó sus resultados del segundo trimestre el martes, con un salto del 22% en el ingreso neto frente al mismo período del año pasado. Wells informó que ganó 6.400 millones de dólares en el período, o 2 dólares por acción, frente a los 5.500 millones de hace un año. Los ingresos de 22.600 millones también superaron las estimaciones.

El director ejecutivo de Wells, Charlie Scharf, manifestó que el banco de San Francisco se estaba beneficiando de una economía sólida y de su capacidad para invertir tras años de supervisión gubernamental. El banco señaló que sus ingresos de banca de inversión crecieron un 20% respecto del año pasado y que los ingresos de mercados subieron un 24%.

“Después de años de no estar en igualdad de condiciones con nuestros competidores porque no podíamos hacer crecer nuestro balance, estamos desplegando capital con cuidado para crecer y apoyar a nuestros clientes, asumiendo riesgos que consideramos prudentes a lo largo de los ciclos económicos, no solo en el entorno sólido que vemos hoy”, declaró Scharf.

Las acciones de Wells Fargo cayeron un 1,8% en las operaciones previas a la apertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.