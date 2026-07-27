Datos de Angelina Jolie, Robert De Niro y otros ganadores del Oscar quedan expuestos en filtración

Según un experto en ciberseguridad, los datos de contacto de Angelina Jolie, Robert De Niro y Martin Scorsese quedaron expuestos en una filtración de datos.

Se dice que Jennifer Lawrence, Morgan Freeman, Michael Douglas, Rami Malek, Sharon Stone y los directores George Lucas y Danny Boyle también estuvieron involucrados en la supuesta filtración del mes pasado.

Según se informa, los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de las estrellas quedaron al descubierto después de que una base de datos del Festival de Cine de Tribeca, simplemente llamada “contactos”, se hiciera pública accidentalmente en Internet. Jeremiah Fowler, investigador de la firma Black Hills Information Security, afirma haber descubierto el documento días antes de que comenzara el festival el 3 de junio.

open image in gallery Al parecer, Angelina Jolie y Robert De Niro fueron víctimas de la filtración de datos de contacto ( Getty Images )

Fowler declaró al periódico británico The Sun que se trataba, con diferencia, de “la mayor recopilación de datos de famosos que jamás había visto”, y que se había puesto en contacto con los organizadores del Festival de Cine de Tribeca, un evento neoyorquino fundado por De Niro, para informarles.

Dijo: “En los registros figuraban muchos nombres conocidos que podrían haber sido blanco de malware. Había nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico”.

“Lo realmente interesante fue que había una carpeta que registraba la información de sus dispositivos de cada uno basándose en el correo electrónico”, explicó, y continuó: “Indicaría qué versión de iPhone estaban usando, si usaban el navegador Safari y qué versión del software. Eso podría proporcionar a los ciberdelincuentes mucha información adicional”.

Fowler afirmó que el festival había eliminado rápidamente las bases de datos y un portavoz le había comunicado que “se [tomaban] muy en serio los asuntos de seguridad de datos y [estaban] investigando activamente este problema”.

The Independent se ha puesto en contacto con el festival para obtener comentarios al respecto.

open image in gallery Al parecer, Martin Scorsese y Jennifer Lawrence también vieron sus datos filtrados ( Getty Images )

En una entrada de blog sobre su descubrimiento, Fowler, quien se describió a sí mismo como “un investigador de seguridad ético”, dijo que no había descargado los datos, sino que había revisado un número limitado de registros para verificar e informar de manera responsable sobre la naturaleza de la exposición.

“Mi objetivo es notificar de forma responsable a las partes pertinentes y concienciar sobre la importancia de proteger los datos potencialmente sensibles”, escribió.

De Niro cofundó el Festival de Cine de Tribeca junto con Jane Rosenthal y Craig Hatkoff en 2002, con el objetivo de impulsar el resurgimiento cultural del Bajo Manhattan, Nueva York, EE. UU., tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Alberga más de 600 proyecciones al año y recibe a aproximadamente 150.000 asistentes.

En 2021, el joven Graham Ivan Clark se declaró culpable de piratear las cuentas de X/Twitter de figuras públicas destacadas, como Kim Kardashian, Kanye West, Elon Musk y Barack Obama, en una estafa con bitcoin. Tenía 17 años en ese momento.

Como parte de la estafa, las cuentas de famosos pirateadas compartieron publicaciones instando a sus seguidores a donar bitcoin a proyectos de ayuda contra el covid-19.

Traducción de Sara Pignatiello