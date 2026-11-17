La Universidad de Cornell anunció que pondría en marcha una revisión exhaustiva de su sistema de fraternidades y hermandades después de que un informe sobre una violación en grupo en una casa de fraternidad en 2024 pusiera a la universidad de la Ivy League bajo la lupa.

El presidente de la institución, Michael Kotlikoff, anunció la evaluación en una carta compartida el lunes, diciendo que el enfoque principal estaría en el futuro del sistema de fraternidades y hermandades del campus ubicado en Ithaca, Nueva York, Estados Unidos, y su relación con la vivienda y la vida residencial. Agregó que los detalles se anunciarían en las próximas semanas.

Esta evaluación constituye la respuesta más reciente de los líderes universitarios a la indignación generada por su gestión del informe de una estudiante que alega que siete miembros de la fraternidad Chi Phi la drogaron y agredieron sexualmente en octubre de 2024.

La mujer, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, presentó una demanda contra Cornell y los hombres —conocidos como “Los 7 de Cornell”— , en septiembre. Tras una investigación interna, la universidad expulsó o suspendió a varios estudiantes y prohibió la presencia de la fraternidad en el campus.

Los acusados han negado haber cometido delito alguno y ninguno ha sido imputado penalmente.

Kotlikoff ha recibido críticas por su gestión del caso, especialmente después de reconocer de que nunca leyó el informe de la policía del campus y no hizo un seguimiento del resultado de las investigaciones. El rector ha defendido el proceso disciplinario de la universidad y ha afirmado que los administradores tienen prohibido interferir en las investigaciones penales.

Anteriormente, Cornell había suspendido las fiestas en las fraternidades y había anunciado medidas adicionales para prevenir la violencia sexual en el campus.

“Para prevenir la agresión sexual, debemos reformar los entornos sociales, las interacciones y los espacios físicos que pueden contribuir a un mayor riesgo”, escribió Kotlikoff el lunes.

También esbozó planes para ampliar la educación sobre prevención de agresiones sexuales, crear más oportunidades de socialización nocturna fuera de las residencias estudiantiles y establecer un centro académico dedicado a la investigación de la violencia sexual en el campus. La universidad indicó que estaba explorando maneras de revitalizar los negocios y desarrollar espacios públicos de reunión en Collegetown, un barrio cercano al campus donde viven y socializan muchos estudiantes.

El anuncio se produce poco más de una semana después de que el Senado Académico de Cornell aprobara un voto de censura contra la capacidad de la administración universitaria para abordar los casos de agresión sexual en el campus.

Un estudiante pasa junto a un cartel que condena la gestión, por parte de las autoridades de la Universidad de Cornell, de un caso de violación; el 8 de octubre de 2026, en Ithaca, Nueva York ( Getty Images )

En su carta del lunes, Kotlikoff reconoció directamente la pérdida de confianza en la administración de Cornell.

“Sé que muchos en nuestra comunidad han perdido la confianza en la capacidad de las autoridades de Cornell para prevenir y responder a la violencia sexual”, escribió, y continuó: “Ustedes han planteado preguntas necesarias sobre lo que el rectorado está haciendo para mantener seguros a nuestros estudiantes y en qué hemos fallado”.

Kotlikoff se comprometió a comunicar con mayor regularidad los esfuerzos de la universidad, incluyendo un nuevo panel de control público para hacer un seguimiento de su progreso.

Mientras tanto, se está llevando a cabo una revisión independiente dirigida por la ex fiscal general interina de EE. UU., Sally Yates. Kotlikoff afirmó que las conclusiones de Yates servirían de guía para realizar cambios a largo plazo en la forma en que Cornell investigaba y juzgaba las denuncias de conducta sexual inapropiada.

Traducción de Sara Pignatiello