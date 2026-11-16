Nuevo sistema de control aéreo no fue lo que causó suspensión de vuelos, dicen expertos

La suspensión de vuelos en todo Estados Unidos ocurrido el fin de semana pasado no fue causada por el nuevo sistema de la agencia aeronáutica del país operado con inteligencia artificial que ayuda a predecir problemas en el cielo, según funcionarios del gobierno y la empresa detrás de la tecnología.

Sin embargo, el sistema SMART fue desplegado por la Administración Federal de Aviación (FAA), a un costo de 875 millones de dólares, poco antes de la orden de dejar en tierra todos los aviones, lo que ha suscitado preguntas sobre qué hace el sistema, sus beneficios y riesgos en comparación con el sistema humano existente y qué salvaguardas hay para abordar posibles problemas.

Funcionarios dicen que no hay conexión con la suspensión

El sistema SMART (siglas de Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, o Gestión Estratégica del Espacio Aéreo, Rutas y Trayectorias) está centralizado en una sola ubicación cerca de Washington, donde un equipo de expertos analiza horarios de vuelos, pronósticos meteorológicos y cientos de otras corrientes de datos. Luego, esa oficina envía recomendaciones al centro de mando de la FAA, que las transmite a los controladores de tráfico aéreo de todo el país para su consideración.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, manifestó el viernes que no hay indicios de que los problemas de comunicaciones que provocaron la suspensión en tierra estén vinculados al nuevo sistema informático, y los principales funcionarios del Departamento de Transporte y de la FAA reiteraron eso el sábado.

La empresa emergente que diseñó el sistema, Air Space Intelligence, o ASI, señaló que la parálisis aérea no fue causada por “el sistema SMART, ningún producto de ASI ni nuestra integración con la FAA y el control de tráfico aéreo”.

Pero legisladores y grupos externos plantearon dudas sobre el sistema SMART antes de la suspensión del viernes. El mes pasado, demócratas de la Cámara de Representantes enviaron una carta a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental solicitando una auditoría del nuevo software, al expresar preocupaciones sobre la seguridad y las salvaguardas.

“De manera preocupante, la fuerza laboral de primera línea del país en seguridad de la aviación aparentemente tuvo poca o ninguna participación en el desarrollo de SMART y ha recibido capacitación e información limitadas durante el proceso actual de despliegue”, dice la carta del 13 de octubre. “El uso de inteligencia artificial dentro de SMART ha planteado, con razón, serias preguntas sobre su confiabilidad y sus beneficios para la seguridad, en particular sobre su potencial para interferir en la toma de decisiones de controladores de tráfico aéreo con experiencia o para alucinar información crítica para la seguridad”.

SMART, sin embargo, no está —al menos por ahora— configurado para que la IA esté a cargo del control de vuelos. Más bien, hace recomendaciones a los humanos que sí lo están.

¿Qué es el sistema SMART?

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, presentaron el sistema en septiembre y lo calificaron como una “herramienta de vanguardia que centraliza 200 corrientes de datos —incluidos patrones meteorológicos, rutas de vuelo, flujo de tráfico y datos de personal— en una sola plataforma”.

Según el anuncio, el motor del sistema, con apoyo de IA, sintetiza los sistemas de datos y muestra una “visualización integral” de hacia dónde van los aviones, cuánto tráfico puede manejar el sistema y dónde la congestión o el clima podrían causar problemas. La idea es que especialistas usen luego la plataforma para corregir problemas antes de que surjan.

La FAA afirma que, durante la prueba inicial del sistema en el área de Washington, el sistema ayudó a redirigir 180 vuelos y ahorró un promedio de 10 minutos y 80 galones de combustible por vuelo al desviar rutas para evitar el clima u otros inconvenientes. La agencia indicó que un vuelo recortó 42 minutos de su trayecto de Tampa, Florida, a Dallas gracias a las recomendaciones del sistema.

Así, SMART se amplió a todo el país el 10 de noviembre para el espacio aéreo de los 22 centros de control de tráfico aéreo. Eso fue tres días antes de la suspensión de vuelos.

Según una hoja informativa del gobierno sobre la herramienta, SMART puede predecir hacia dónde se dirige el tráfico aéreo e identificar otras rutas antes de que un área se vuelva demasiado congestionada. El sistema también puede ayudar a reabrir más rápido el espacio aéreo restringido y a gestionar mejor las llegadas a los aeropuertos.

SMART además supuestamente ayuda a resolver con mayor rapidez los problemas relacionados con el clima.

Actualmente, la FAA bloquea partes del espacio aéreo afectadas por el clima como “grandes cajas rectangulares”, según la hoja informativa, lo cual no refleja cómo se ve realmente el tiempo, con tormentas eléctricas de rápido desplazamiento y sistemas que “a menudo tienen formas irregulares, con estrechas brechas o corredores por los que las aeronaves podrían volar con seguridad”.

Para ayudar con esto, SMART ofrece a la FAA y a los operadores del espacio aéreo una “imagen más clara de cómo el clima afectará el tráfico aéreo con el tiempo”, lo que permite a los controladores planificar alrededor de las tormentas y usar el espacio aéreo disponible en lugar de cerrar innecesariamente grandes áreas.

Ningún otro país tiene una herramienta de tráfico aéreo con IA en funcionamiento como el sistema SMART, según Michael McCormick, exgerente de espacio aéreo de la FAA y profesor asociado en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle. Eurocontrol, la autoridad europea de tráfico aéreo, tiene un sistema en fase de pruebas y varios fabricantes están creando prototipos de herramientas similares.

Preocupaciones por depender de la IA

Aunque funcionarios del gobierno y ASI, la empresa detrás de SMART, han subrayado que su sistema está diseñado para ayudar a los humanos y no para dirigir el control de vuelos, su despliegue ha generado inquietudes sobre depender de la inteligencia artificial cuando hay vidas humanas en juego, dado que incluso los modelos más avanzados son propensos a las alucinaciones.

Mike O’Donnell, ex funcionario de la FAA que trabajó 17 años en la agencia y ahora se dedica a la consultoría en seguridad de la aviación, dijo que la agencia “tiene que asegurarse de que esto sea solo una de varias herramientas y no la responsable total del trabajo”.

La FAA, afirmó, “no puede permitirse equivocarse en esto”.

“Es bueno usarlo con las salvaguardas y los mecanismos de respaldo adecuados para garantizar que no estén dando información errónea a los controladores basada en lo que (la IA) haya generado”, expresó O’Donnell. “Tiene que haber una manera de verificar y validar lo que está haciendo para asegurarse de que no sea información equivocada”.

Advirtió contra depositar demasiada confianza en la IA “hasta que sepamos con certeza que se ha probado una y otra vez. Y eso va a llevar tiempo”.

El lanzamiento del sistema de IA se produce en medio de una escasez de larga data de controladores de tráfico aéreo en todo el país. La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo ha venido expresando preocupaciones sobre esto durante más de una década, y le dijo al Congreso en 2015 que la escasez estaba en nivel de crisis. Entonces indicó que la FAA había incumplido sus metas de contratación durante cinco años consecutivos. El sindicato representa a unos 14.000 controladores, aproximadamente 3.000 de ellos en formación. Aun así, expertos señalan que ningún sistema de IA puede reemplazar a los controladores humanos, que pasan años entrenándose para este trabajo altamente exigente y estresante.

En una entrevista en octubre con NPR, el cofundador y director ejecutivo de ASI, Phillip Buckendorf, declaró que la herramienta SMART está diseñada para los gestores de tráfico que administran todo el espacio aéreo de Estados Unidos.

“La IA hace las cuentas, la IA hace el cálculo”, le dijo Buckendorf a NPR, pero en última instancia depende del operador humano si adopta la recomendación del sistema. “Ellos toman la decisión, ellos son quienes deciden, ellos son el juez”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.