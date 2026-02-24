La familia de Anna Kepner confirma que su hermanastro fue acusado de asesinato

La familia de la adolescente hallada muerta debajo de una cama en un crucero de Carnival en noviembre confirmó que su hermanastro fue acusado de asesinato, según documentos judiciales.

Las autoridades federales no han identificado públicamente a un sospechoso ni anunciado cargos por la muerte de Anna Kepner, que fue catalogada como homicidio por asfixia. No obstante, los expedientes señalan que su hermanastro de 16 años sería el presunto responsable.

Los documentos, obtenidos por CBS News, incluyen una presentación de emergencia fechada el 20 de febrero por los abogados de Thomas Hudson, padre del menor.

“Según publicaciones en redes sociales de la familia Kepner, el 3 de febrero de 2026 el hijo del solicitante/padre, TH, fue acusado por el fiscal federal del Distrito Sur de Florida por [censurado] y homicidio de Anna Kepner”, se indica en el escrito.

Los documentos salieron a la luz en medio de una disputa de custodia entre Thomas Hudson y Shauntel Hudson —también identificada en algunos reportes como Shauntel Kepner—, quienes se divorciaron en 2023, antes del viaje en crucero en el que murió Anna Kepner.

open image in gallery Anna Kepner, de 18 años, iba a graduarse este año de la preparatoria y soñaba con ser porrista de la Universidad de Georgia ( Temple Christian School )

Según CBS, existe un “caso en curso” contra el adolescente, actualmente bajo reserva judicial y supervisado por la jueza federal de Miami Beth Bloom.

El hermanastro, cuya identidad no se divulga por ser menor de edad, compareció ante un tribunal federal en Miami el 6 de febrero, informó la cadena, aunque a los medios no se les permitió ingresar a la audiencia.

“Si es menor, no se sabrá hasta que sea acusado como adulto”, explicó a CBS Dave Aronberg, exfiscal estatal de Palm Beach.

El 7 de noviembre, a mitad del crucero familiar, una empleada encontró a Anna envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas debajo de una cama en la habitación que compartía con su hermanastro.

Antes de que trascendieran los presuntos cargos y el arresto, ya existían múltiples indicios de que el hermanastro era el principal foco de la investigación por la muerte ocurrida a bordo del Carnival Horizon, que se dirigía al Caribe cuando falleció la adolescente de Florida.

open image in gallery El transatlántico Carnival Horizon, donde ocurrió el presunto incidente ( Getty/iStock )

El FBI tiene jurisdicción en el caso porque Kepner murió en aguas internacionales y era ciudadana estadounidense.

Por su parte, Chris Kepner, padrastro del sospechoso, había insinuado previamente que el hermanastro de su hija podría ser el responsable.

“Quiero que se atenga a las consecuencias [...] Lucharé para que así sea”, declaró a People el año pasado.

“No puedo decir que sea responsable, pero tampoco puedo negarlo”, añadió. Asimismo, señaló que era el único que estaba en la habitación y que el FBI tiene una investigación en curso en la que tendrán que aportar las pruebas para determinar si lo hizo o no.

La madre del adolescente le comentó a su exmarido que el chico no recordaba los acontecimientos en torno a la muerte de Kepner, según los mensajes de texto presentados al tribunal como parte de la disputa.

Shauntel Kepner testificó en diciembre que los adolescentes eran buenos amigos y querían compartir la habitación, junto con el hermano biológico de Kepner, en lugar de quedarse con sus abuelos.

“Querían estar juntos”, aseguró, según News 6. Argumentó que los tres eran mejores amigos, “como los Tres Amigos”.

Kepner, de Titusville (Florida), iba a graduarse este año de la preparatoria y soñaba con ser porrista de la Universidad de Georgia. Había pensado en alistarse en el ejército o trabajar como agente de policía K9 tras acabar sus estudios.

Desde Carnival Cruise Line se comunicó que la empresa estaba cooperando con la investigación.

Traducción de Leticia Zampedri