El hermanastro de una porrista de 18 años que fue hallada muerta en un crucero de Carnival Cruise podría ser procesado por delito penal, según una nueva presentación judicial.

Anna Kepner fue hallada muerta el 7 de noviembre, mientras realizaba un viaje familiar de Miami al Caribe.

Un informe del Daily Mail afirmó que su cuerpo había sido envuelto en una manta, cubierto con chalecos salvavidas y metido debajo de una cama antes de ser encontrado más tarde por una empleada doméstica.

Ahora, una presentación judicial realizada en relación con un asunto familiar no relacionado, vista por CBS News, sugirió que el propio hermanastro de Kepner podría enfrentarse a delitos penales.

open image in gallery El hermanastro de Anna Kepner, una joven que supuestamente fue encontrada muerta en su camarote en un crucero de Carnival Cruise, podría ser procesado por delito penal ( Temple Christian School )

La moción incluye una frase del abogado de la madrastra de la joven fallecida a los 18 años, Shauntel Hudson, que sugiere que el FBI “puede iniciar una causa penal” contra uno de sus hijos.

“Surgió una circunstancia extremadamente delicada y grave por la que la demandada/madre no podrá testificar en la audiencia en este momento”, continúa la moción, según CBS News.

La razón aducida para que Hudson no pudiera testificar es que su testimonio “podría ser perjudicial para ella o para su hijo adolescente en esta investigación penal pendiente”.

Aún no se dieron a conocer los detalles de la misteriosa muerte de Kepner, aunque Florida Today informó que la oficina del forense de Miami-Dade llevó a cabo una autopsia.

Kepner se quejó de que se sentía mal durante una cena familiar y regresó a su camarote temprano, según informó anteriormente The Daily Mail. Cuando la familia se reunió para desayunar a la mañana siguiente, Kepner no aparecía por ninguna parte.

open image in gallery La muerte de Kepner se produjo en alta mar, cuando el crucero se dirigía al Caribe ( Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved )

Tras una búsqueda desesperada, una empleada doméstica descubrió su cuerpo sobre las 11:00 a. m.

El padre de la joven dijo a la publicación que la familia todavía está lidiando con la realidad de la muerte de Kepner.

“No tengo ni idea de lo que está pasando ahora mismo”, dijo. “Solo intentamos quedarnos quietos y esperar respuestas”.

Según su obituario, Kepner era una porrista universitaria “llena de vida” que esperaba alistarse en el ejército después de graduarse en la Temple Christian School de Titusville, Florida, el año que viene.

“Estaba llena de vida y era muy querida en esta comunidad”, añadió su padre. “Era especial para mucha gente. Es muy desolador. Toda la familia está destruida. La extrañamos y la queremos más que a todo”.

En un comunicado, Carnival Cruises manifestó: “Nuestra atención se centra en apoyar a la familia de nuestra huésped y cooperar con el FBI”. El FBI tiene jurisdicción en el caso porque Kepner murió en aguas internacionales y es ciudadana estadounidense.

The Independent se puso en contacto con Carnival Cruises, el FBI y la oficina del forense de Miami-Dade en busca de comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin