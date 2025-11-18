Adolescente que murió en crucero de Carnival fue hallada envuelta en una manta y cubierta con salvavidas

La porrista de Florida, que murió a bordo de un crucero con destino al Caribe a principios de este mes, fue encontrada por una camarera envuelta en una manta, cubierta con chalecos salvavidas y metida debajo de una cama, según un informe.

Anna Kepner, de 18 años, fue hallada muerta en su camarote en un barco Carnival Horizon que viajaba de Miami al Caribe para un crucero de seis días el 7 de noviembre.

La adolescente, originaria de Titusville (Florida), a unos 64 km de Orlando, se había quejado durante la cena de la noche anterior de que no se sentía bien y regresó temprano a su camarote. Cuando su familia se reunió para desayunar a la mañana siguiente, no aparecía por ninguna parte, según el Daily Mail.

Su familia inició una búsqueda frenética en el enorme barco, con capacidad para casi 4.000 huéspedes y 1.450 tripulantes, hasta que una camarera encontró más tarde su cadáver, alrededor de las 11 a. m., según las fuentes.

Tras el impactante descubrimiento, el barco cambió de rumbo para regresar al puerto de Miami. El forense del condado de Miami-Dade indicó que la hora de la muerte de Kepner fue a las 11:17 de la mañana, pero no especificó la causa. El 11 de noviembre se realizó la autopsia, pero aún no se dan a conocer los resultados, según el diario Florida Today.

open image in gallery Anna Kepner, que apareció muerta en un crucero de Carnival a principios de mes, estaba envuelta en una manta y metida debajo de una cama, según un informe. ( Temple Christian School )

El desconsolado padre de la adolescente, Christopher Kepner, de 41 años, declaró al Mail a principios de este mes que los investigadores no han compartido con la familia muchos detalles sobre la muerte de su hija.

“No tengo ni idea de lo que está pasando ahora. Estamos intentando quedarnos quietos y esperar respuestas”, afirmó.

El FBI está investigando la muerte de la adolescente, que ocurrió en aguas internacionales entre México y Florida.

La joven de 18 años, apodada “Anna Banana” por sus seres queridos, iba a graduarse en mayo de la Temple Christian School (TCS) de Titusville. Los familiares de Kepner describieron a la gimnasta y porrista universitaria como “alegre” y dijeron que tenía planes de unirse al ejército después de graduarse de la escuela secundaria en 2026. También esperaba convertirse algún día en agente de policía K9.

A la adolescente también le encantaban los deportes y el fútbol de la Universidad de Georgia. Según su obituario , soñaba con ser porrista de los Bulldogs.

open image in gallery Tras descubrirse el cadáver de la adolescente, el barco de Carnival regresó al puerto de Miami, en Florida. El FBI dirige ahora la investigación sobre su muerte. ( Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved )

“Estaba llena de vida y todos en esta comunidad la querían. Era especial para mucha gente. Es muy desolador. Toda la familia está destruida. La echamos de menos y la queremos más que a nada”, expresó su padre.

En un sentido homenaje, un profesor de la Temple Christian School describió cómo Kepner llevaba “calidez y energía al aula”.

“Tu curiosidad, tu espíritu bondadoso y la forma en que te preocupabas por los que te rodeaban causaron una impresión duradera en mí y en todos los que te conocieron”, escribió el profesor, de apellido Brunner. “Echaré de menos que asomaras la cabeza por mi oficina para saludarme y que eso se convirtiera en una divertida conversación de 15 minutos”.

“Perderte es desgarrador, pero sigo agradecido por el tiempo que pasé contigo y por el privilegio de que formaras parte de nuestra familia TCS”, añadió el profesor.

En un comunicado, Carnival manifestó: “Nuestra atención se centra en apoyar a la familia de nuestra huésped y cooperar con el FBI”.