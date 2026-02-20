Exconcursante de ‘American Idol’ acusado de asesinato tras la muerte de su esposa en presunto robo

Un exconcursante de American Idol, quien durante su participación en el programa habló con entusiasmo sobre el amor que sentía por su esposa, ahora enfrenta acusaciones por su presunto asesinato en el estado de Ohio.

El detenido es Caleb Flynn, de 39 años, ex pastor musical y exconcursante de la duodécima temporada del programa, quien fue arrestado el jueves por la noche como parte de la investigación por el fallecimiento de su esposa.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de Ashley Flynn, maestra de 37 años, fue encontrado alrededor de las 2:30 de la madrugada del lunes, luego de que los agentes acudieran a la vivienda de la pareja, en Tipp City, al norte de Dayton, tras recibir reportes de un presunto robo.

Asimismo, registros de despacho obtenidos por la cadena WHIO-TV captaron el momento en que los oficiales fueron enviados a la dirección desde donde se realizó la llamada de emergencia.

“Alguien ingresó a la vivienda del reportante. Se desconoce si la persona aún permanece en el interior. La puerta del garaje está abierta”, indicó el operador del servicio de emergencias.

open image in gallery El exconcursante de ‘American Idol’, Caleb Flynn, fue acusado de matar a su esposa en su vivienda ( Miami County Jail )

Ashley fue declarada muerta en el lugar, informó el jefe de policía de Tipp City, Greg Adkins, en declaraciones a la prensa. El funcionario también confirmó que en la vivienda había señales de entrada forzada y que la víctima recibió dos disparos.

Caleb Flynn fue arrestado tres días después, en la misma fecha en que la iglesia a la que asistía la pareja, Christian Life Center, anunció una ceremonia en memoria de Ashley.

El pastor de la congregación, Jordan Paul Hansen, confirmó a través de Facebook que el servicio se realizaría el domingo a las 4:00 p. m.

En tanto, el jefe de policía Greg Adkins indicó que la investigación por la muerte de Ashley continúa en curso.

“La familia y la comunidad merecen una investigación exhaustiva, profesional y realizada con sensibilidad ante un asunto tan delicado”, declaró el jueves. Asimismo, señaló que, como resultado de las diligencias efectuadas, se determinó que existían motivos suficientes para acusar a Caleb Flynn del asesinato de su esposa.

No obstante, precisó que, debido a que el caso permanece abierto, no se divulgarán más detalles por el momento.

open image in gallery Flynn ofreció una entrevista llena de elogios hacia su esposa durante su participación en ‘American Idol’ ( American Idol )

Durante su participación en American Idol, Flynn concedió una entrevista en la que expresó abiertamente su admiración por su esposa e incluso la comparó con una exganadora del programa.

“Amo profundamente al Señor. Amo a mi esposa más que a nada. Es muy, muy hermosa… la amo”, afirmó.

Luego agregó: “Creo que mi concursante favorita de Idol es Carrie Underwood. Es fantástica. Me encanta su actitud y su pasión por lo que hace. Y les aseguro que, si mi esposa se tiñera el cabello de rubio, se vería igual que ella”.

Actualmente, Flynn enfrenta un cargo de asesinato, dos cargos de agresión grave y dos por manipulación de pruebas, según informó el jefe de policía Greg Adkins.

Asimismo, el FBI fue convocado para sumarse a la investigación, ya que, de acuerdo con el funcionario, el departamento local no suele encargarse de homicidios de gran magnitud.

open image in gallery Ashley Flynn era entrenadora de voleibol y maestra suplente, y fue descrita como una mujer de “hermosa sonrisa” ( Tipp City Schools )

Ashley Flynn se desempeñaba como entrenadora de voleibol en Tippecanoe Middle School y también trabajaba como maestra suplente en el distrito escolar de Tipp City, según un mensaje publicado en la página oficial de Facebook del distrito.

“Ashley fue entrenadora de voleibol en Tippecanoe Middle School, una dedicada maestra suplente y exdocente de Tipp City Schools”, señalaba el comunicado. “Era conocida por su hermosa sonrisa, su calidez y su amabilidad, así como por el impacto positivo que dejó en tantas personas, tanto dentro como fuera del aula y de la cancha. Extendemos nuestras condolencias a todos los que atraviesan este difícil momento”.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Caleb Flynn trabajaba en Richard D. Smith & Sons Inc., una empresa familiar proveedora de asientos para lugares de culto y pisos comerciales. Además, se desempeñó como miembro del personal y pastor de música en el Christian Life Center.

Por su parte, el actual pastor de esa congregación, Jordan Paul Hanson, también compartió en Facebook un mensaje en homenaje a Ashley, en el que pidió oraciones por las dos hijas que deja la pareja.

“Por favor, oren por su esposo, sus dos hijas y toda la familia que hoy enfrenta esta pérdida”, escribió. “Oren por el desarrollo de la investigación. Pidamos que la presencia de Dios traiga consuelo ante una situación imposible de comprender”.

The Independent se puso en contacto con el Departamento de Policía de Tipp City para solicitar comentarios adicionales.

Traducción de Leticia Zampedri