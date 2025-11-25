Unas vacaciones familiares a bordo del Carnival Horizon se convirtieron en una pesadilla cuando Anna Kepner, de 18 años, apareció muerta en su camarote a inicios de este mes.

Sus abuelos afirman ahora que el FBI les dijo en privado que Anna habría muerto por asfixia, posiblemente por una llave de agarre, y que el adolescente sospechoso de su muerte es su propio hermanastro.

“Todos lo estábamos pasando muy bien”, dijo su abuela Barbara Kepner a ABC News en una entrevista exclusiva el lunes. “No puedo entender por qué alguien querría lastimar a mi niña”.

Según sus abuelos, Anna era una joven fuerte e independiente, decidida a ingresar a la Marina después de la secundaria. Durante el viaje compartió habitación con dos hermanastros que formaban parte de una familia mezclada de tres generaciones.

A inicios de este mes apareció muerta en el crucero y el FBI abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Somos una sola familia”, dijo su abuelo Jeffrey Kepner. “Así es nuestra dinámica, todos contamos como familia”.

Anna Kepner, descrita por sus abuelos como una joven muy independiente, viajaba con tres generaciones de una familia mezclada cuando fue hallada muerta en su camarote. Su familia ya reveló la causa de su muerte ( Temple Christian School )

El detalle más desgarrador, según sus abuelos, es que las autoridades les dijeron que el hermanastro de Anna es sospechoso de su muerte.

“Sé que esos dos chicos se querían bien”, dijo Barbara. “No puedo culpar a nadie porque no sé lo que pasó en esa habitación”.

La última noche que la vieron con vida, los aparatos de ortodoncia le estaban molestando, así que volvió un momento a la habitación, pero al poco tiempo regresó arreglada para unirse a ellos en el casino.

“Solo me dijo: ‘Meemaw, voy a volver a mi habitación un rato, no me siento bien’”, recordó Barbara. “Y debió sentirse mejor, porque se arregló. Bajó y nosotros estábamos jugando en el casino. Se sentó, jugó veinte dólares y no ganó nada. Dijo: ‘Meemaw, los quiero, nos vemos después’. Iba y venía para ver cómo estábamos. Y no la volvimos a ver”.

A la mañana siguiente sonó una alerta médica y Jeffrey reconoció el número de la habitación.

“Me quedé en blanco”, dijo. “Aún despierto y sigo viendo eso”.

Sus abuelos afirman ahora que el FBI les dijo en privado que Anna habría muerto por asfixia, posiblemente por una llave de agarre, y que el adolescente sospechoso de su muerte es su propio hermanastro

Un miembro de la tripulación encontró el cuerpo de Anna “oculto debajo de la cama”, según contaron los abuelos, y presentaba moretones en el cuello.

Cuando el padre de Anna entró en la habitación, dijo Barbara, “solo tuvo que mirarla para saber que se había ido”. Cuando su esposo se lo confirmó, agregó, “no podía parar de gritar”.

La familia afirma que los investigadores les dijeron que las cámaras de seguridad mostraron que el hermanastro fue “el único que entró y el único que salió” del camarote esa noche. Hasta ahora no se han presentado cargos.

Barbara señaló que el adolescente le dijo que “no recuerda qué pasó”. Agregó: “Creo que, desde su perspectiva, esa es la verdad”.

El adolescente, cuyo nombre no se ha revelado, fue entrevistado por los investigadores y luego hospitalizado para observación psiquiátrica después de que el barco atracó. Más tarde quedó bajo el cuidado de un familiar, según se detalla en los registros judiciales.

En un caso separado de custodia que involucra a su madre, su abogada escribió que “podría iniciarse un caso penal” contra uno de sus hijos y que ella no podía testificar porque “podría ser perjudicial en esta investigación penal en curso”.

La oficina del médico forense de Miami-Dade completó la autopsia, pero aún no ha publicado los resultados.

Sin embargo, los abuelos de Anna dicen que les informaron que no había señales de agresión sexual ni indicios de drogas o alcohol en su organismo. Los resultados toxicológicos siguen pendientes.

“La gran pregunta que quiero responder es por qué”, dijo Jeffrey. “Y no sé si algún día tendremos esa respuesta”.

Barbara dijo que la tragedia les arrebató a más de un hijo.

“Ahora sé cómo murió. Eso ayuda un poco, pero no traerá de vuelta a Anna”, afirmó. “Y nada de lo que sepamos ahora cambiará que hemos perdido a ambos”.

“Queríamos verla crecer”, añadió Jeffrey.

Carnival informó que está apoyando a la familia y colaborando con el FBI.

Traducción de Leticia Zampedri