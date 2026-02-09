El hermanastro adolescente de Anna Kepner, una joven de 18 años hallada muerta bajo una cama en un crucero de Carnival en noviembre, al parecer fue detenido la semana pasada.

Las autoridades federales no han nombrado públicamente a un sospechoso ni han anunciado cargos por la muerte. No obstante, el padre de la adolescente, Chris Kepner, declaró a ABC News que su hijastro había sido acusado por el incidente considerado como homicidio por asfixia.

Los expedientes judiciales del caso están sellados porque el sospechoso fue acusado siendo menor de edad, según los archivos obtenidos por el medio de comunicación.

The Independent se puso en contacto con el FBI y con la fiscalía del Distrito Sur de Florida para recabar comentarios y confirmaciones.

Al parecer, el hermanastro fue visto el viernes entrando en un tribunal federal de Miami flanqueado por abogados de oficio y agentes del servicio de Marshals de Estados Unidos.

open image in gallery El hermanastro adolescente de Anna Kepner fue detenido y acusado de la muerte de la joven de 18 años en noviembre a bordo de un crucero de Carnival ( Temple Christian School )

El 7 de noviembre, una mucama encontró a Kepner envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas debajo de una cama en la habitación que compartía con su hermanastro.

Antes de los supuestos cargos y la detención, había múltiples indicios de que el hermanastro de Kepner era uno de los focos de la investigación sobre la muerte a bordo del crucero Carnival Horizon, que se dirigía al Caribe en el momento de la muerte de la adolescente de Florida.

Chris Kepner había insinuado que el hermanastro de su hija podría ser el responsable.

“Quiero que se atenga a las consecuencias [...] Lucharé para que así sea”, declaró a People el año pasado.

“No puedo decir que sea responsable, pero tampoco puedo negarlo”, añadió. Asimismo, señaló que era el único que estaba en la habitación y que el FBI tiene una investigación en curso en la que tendrán que aportar las pruebas para determinar si lo hizo o no.

open image in gallery El transatlántico Carnival Horizon, donde ocurrió el presunto incidente ( Getty/iStock )

El hermanastro fue descrito como “sospechoso” de la muerte en los expedientes judiciales de noviembre como parte de una disputa por la custodia entre Thomas Hudson, su padre, y Shauntel Hudson, su madre. La pareja finalizó su divorcio en 2023, antes del crucero en el que murió Kepner.

La madre del adolescente le comentó a su exmarido que el chico no recordaba los acontecimientos en torno a la muerte de Kepner, según los mensajes de texto presentados al tribunal como parte de la disputa.

Shauntel Hudson testificó en diciembre que los adolescentes eran buenos amigos y querían compartir la habitación, junto con el hermano biológico de Kepner, en lugar de quedarse con sus abuelos.

“Querían estar juntos”, aseguró, según News 6. Argumentó que los tres eran mejores amigos, “como los Tres Amigos”.

Kepner, de Titusville (Florida), iba a graduarse este año de la preparatoria y soñaba con ser porrista de la Universidad de Georgia. Había pensado en alistarse en el ejército o trabajar como agente de policía K9 tras acabar sus estudios.