Sospechoso del tiroteo en partido de hockey de Rhode Island tuvo conflictos familiares tras cambio de sexo

El sospechoso de un tiroteo mortal durante un partido hockey en una pista de hielo en Rhode Island lidió con problemas familiares tras someterse a una operación de cambio de sexo, según muestran los expedientes judiciales.

Las autoridades identificaron al tirador como Robert Dorgan, de 56 años, que también se hacía llamar “Roberta” y a veces utilizaba el apellido “Esposito”. También se reveló que el tiroteo parecía estar dirigido contra los familiares del sospechoso.

En los últimos años, Dorgan presentó múltiples denuncias a la policía por agresiones, intimidación y amenazas de muerte por parte de distintos familiares, según documentos judiciales revisados por el canal de noticias local WPRI.

A principios de 2020, Dorgan se sometió a una cirugía de cambio de género, lo que provocó problemas dentro de la familia, informó la estación al citar documentos policiales.

La policía ya ha interrogado a 100 personas mientras investiga el tiroteo mortal en una pista de hielo durante un partido de hockey en Rhode Island.

En ese entonces, se denunció ante el Departamento de Policía de North Providence que el suegro de Dorgan no había reaccionado bien ante la intervención quirúrgica y ordenó a Dorgan que abandonara el domicilio familiar. Incluso lo amenazó con que sería asesinado “por una pandilla callejera asiática” si el sospechoso permanecía en la residencia, según consta en las actas judiciales.

El suegro también fue acusado de utilizar un término despectivo al decir que no permitiría que ningún transexual se quedara en su casa.

Los registros judiciales mostraron que el suegro fue “acusado de intimidación de testigos y víctimas de delitos y obstrucción del sistema judicial”, informó WPRI, aunque los fiscales más tarde desestimaron los cargos.

La ruptura del matrimonio de Dorgan se produjo casi al mismo tiempo, ya que la entonces esposa Rhonda Dorgan solicitó el divorcio por motivos de “cirugía de reasignación de género, rasgos narcisistas + trastorno de la personalidad”. Dichas razones fueron tachadas en el papeleo, informó WPRI, y sustituidas por “diferencias irreconciliables que han causado la ruptura inmediata del matrimonio”.

Su divorcio finalizó en junio de 2021 y, según los papeles, Dorgan trabajaba entonces como camionero y vivía en Jacksonville (Florida).

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, solicita información o videos de cualquier persona que estuviera en el partido de hockey.

Los registros policiales mostraron que la madre de Dorgan también fue acusada de agresión y de actuar de forma “violenta, amenazadora o tumultuosa”; fue acusada de agresión simple y alteración del orden público, pero el caso contra ella fue desestimado después.

Dicho caso provocó nuevos conflictos con el suegro de Dorgan, según indican las actas judiciales, en las que Dorgan relata que le advirtieron que si no retiraba los cargos de agresión contra su madre, “cabía esperar nuevas represalias y que ese era otro motivo” para que lo mataran.

El tiroteo masivo en una pista de hielo techada en Rhode Island dejó al menos dos muertos y varios heridos el lunes por la noche, y dejó a la comunidad de Pawtucket conmocionada y de luto.

En una rueda de prensa nocturna, el alcalde Donald Grebien pidió paciencia a los ciudadanos mientras se desarrollaba la investigación, y aseguró que la policía ya había entrevistado a 100 personas.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, pidió información o videos a cualquier persona que estuviera en el partido de hockey en el Dennis M. Lynch Arena. Las primeras imágenes de una transmisión en vivo muestran a los jugadores patinando rápidamente fuera del hielo mientras suenan disparos.

El presunto autor de los disparos, identificado por la policía como Robert Dorgan, murió en el lugar de los hechos de una herida de bala aparentemente autoinfligida.

Hubo pánico entre la multitud a medida que los espectadores también se apresuraban a ponerse a salvo. La adolescente Izzy Sousa declaró a The Providence Journal que “mucha gente estaba cayendo al suelo y recibiendo pisotones”.

“Cuando sonaron los tres primeros disparos, todos pensamos que eran los globos de la decoración de la noche de graduación”, declaró Sousa al periódico. Y detalló: “Como seguían sonando los estallidos, todo el mundo se dio cuenta rápidamente de que eran disparos, así que nos levantamos de un salto y básicamente iniciamos una estampida para salir”.

Goncalves narró que un “buen samaritano intervino en esta escena, y es probablemente lo que condujo a un rápido final de este trágico suceso”. El presunto autor de los disparos murió de una herida de bala aparentemente autoinfligida, según las autoridades.

En un comunicado compartido en las redes sociales el lunes por la noche, la Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica describió la situación como “profundamente dolorosa”.

“Aunque aún no se conocen todos los detalles, sabemos que la violencia en el seno de la familia y en las relaciones íntimas puede tener consecuencias devastadoras y de largo alcance”, publicó el grupo en Facebook. “La violencia doméstica no se queda a puerta cerrada. Afecta a niños, familiares y comunidades enteras”.