Los estafadores en bitcoin están “desatados” tras el hackeo de Binance, que supuso un robo de 6.300 millones de dólares, según ha advertido el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas, Changpeng Zhao.

Zhao, también conocido como CZ, compartió capturas de pantalla de ofertas falsas de compensación a los clientes de Binance afectados por la suspensión de retiros tras el incidente sin precedentes de la semana pasada.

“Los estafadores están desatados”, escribió CZ en una publicación dirigida a X, y añadió: “Tengan cuidado”.

Los expertos en seguridad afirman que los ciberdelincuentes intentarán aprovechar el pánico de los consumidores suplantando la identidad de representantes de Binance mediante falsas alertas de seguridad y solicitudes para transferir fondos a monederos de criptomonedas “seguros”.

Incluso aquellos cuyas cuentas no se vean afectadas en absoluto podrían convertirse en objetivos, por lo que se insta a los propietarios de criptomonedas a que comprueben si hay actualizaciones directamente a través de la aplicación o el sitio web oficial de la plataforma de intercambio.

“Con miles de millones de dólares afectados, es comprensible que la gente esté preocupada por sus inversiones. Los estafadores lo saben y podrían aprovechar las noticias para que los mensajes fraudulentos parezcan más convincentes”, declaró Justas Pukys, gerente sénior de producto de la empresa de ciberseguridad Surfshark, a The Independent.

“Una advertencia de que tus ahorros están a punto de desaparecer puede ser suficiente para que alguien actúe antes de cuestionarse si el mensaje es auténtico”, agregó.

Tras la filtración de datos del pasado jueves, Binance impidió a sus clientes retirar sus fondos para proteger los activos restantes e investigar el ciberataque.

En esta ilustración, tomada el 10 de septiembre de 2025, se muestran representaciones del bitcoin y otras criptomonedas ( Reuters )

A las pocas horas de su reapertura el domingo, los clientes de Binance retiraron $4.600 millones, aunque desde entonces las salidas de capital se han estabilizado hasta alcanzar niveles normales.

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo declaró que utilizaría sus reservas corporativas para reemplazar los activos robados a sus clientes, entre los que se incluían bítcoins, ethereum y varias otras criptomonedas.

Binance declaró que ya ha recuperado el 95 % de los fondos robados en el ciberataque, que el FBI ha atribuido a Corea del Norte.

La agencia de seguridad estadounidense afirmó haber observado a miembros de una unidad patrocinada por el Estado norcoreano, conocida como TraderTraitor, convirtiendo activos robados en ethereum (ETH).

“Se prevé que estos activos sean posteriormente blanqueados mediante su conversión a través de servicios DeFi y de intercambio instantáneo, a medida que se preparan para etapas posteriores de blanqueo”, indicó el FBI en una nota el viernes.

Recuperar criptomonedas robadas es notoriamente difícil debido a la naturaleza descentralizada de las mismas.

Tras un ataque similar sufrido por la plataforma Bybit el año pasado, en el que TraderTraitor robó alrededor de $1.500 millones en criptomonedas, la plataforma de intercambio de criptomonedas pudo recuperar menos del 5 % de los fondos perdidos.

Traducción de Sara Pignatiello