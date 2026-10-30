Empresas de inteligencia blockchain vinculan a Norcorea con hackeo de 6.300 millones a Binance

La firma de inteligencia de blockchain con sede en Estados Unidos TRM señaló que una unidad de hackers de Corea del Norte podría estar detrás del robo de más de 6.000 millones de dólares en la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance.

Binance dijo el jueves por la noche que alrededor de 6.300 millones de dólares se vieron afectados por lo que su fundador describió como “como un hackeo”.

La compañía apuntó que trabajó con socios de blockchain para congelar los activos afectados, y que se congelaron cerca de 3.000 millones de dólares.

La plataforma de intercambio de criptomonedas añadió que había suspendido temporalmente los depósitos y retiradas mientras finalizan las comprobaciones de seguridad.

En una publicación en su web el jueves, TRM atribuyó el ataque a TraderTraitor, que describió como la unidad de hackers de élite de Corea del Norte. “Hacemos esta evaluación con un alto grado de confianza”, afirmó.

“Un atacante movió aproximadamente 6.360 millones de dólares estadounidenses desde billeteras de Binance en diez blockchains, la mayoría en unos 20 minutos”, indicó TRM. Eso convertiría el hackeo en el mayor robo de criptomonedas jamás registrado, agregó.

Otra plataforma de intercambio de criptomonedas, Bybit, sufrió un golpe de 1.500 millones de dólares en febrero del año pasado cuando fue hackeada. El FBI dijo que Corea del Norte y TraderTraitor fueron responsables de ese incidente.

“Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte, incluido el hackeo de Bybit”, apuntó TRM.

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis también consideró que el hackeo a Binance “probablemente fue realizado por el grupo TraderTraitor de la RPDC”, escribió en X su cofundador y director ejecutivo, Jonathan Levin, empleando las siglas del nombre oficial de la nación asiática, República Popular Democrática de Corea.

Consultado sobre los posibles vínculos con Pyongyang, un portavoz de Binance se limitó a decir que la empresa está “trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas de seguridad para confirmar la identidad de los delincuentes y llevarlos ante la justicia”.

Expertos afirman que el Norte ha recurrido al hackeo de criptomoneda y a otras actividades cibernéticas ilícitas como fuente de divisas extranjeras, muy necesarias para sostener su asediada economía y financiar su programa nuclear, tras las duras sanciones de Naciones Unidas y otras dificultades.

La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo en diciembre de 2022 que hackers norcoreanos habían robado un estimado de 1,5 billones de wones (1.100 millones de dólares) en criptomonedas y otros activos virtuales en los últimos cinco años, más de la mitad solo en 2022. Indicó que la capacidad del Norte para sustraer activos digitales estaba considerada de las mejores del mundo.

Changpeng Zhao, también conocido como CZ, fundó Binance en 2017. En 2023 se declaró culpable de un delito grave relacionado con no impedir el lavado de dinero en la plataforma, y dejó el cargo de director ejecutivo de la empresa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Zhao en 2025.

En una publicación el jueves en X, Zhao dijo que “¡Los fondos de los usuarios están seguros!”, pero añadió que el robo “sí parece un hackeo a Binance”. Agregó que, aunque ya no gestiona la compañía, “como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén totalmente cubiertos”.

Binance dijo el jueves que cubriría las pérdidas derivadas del aparente hackeo.

El suceso plantea también preguntas acerca de por qué no había controles más sólidos, dijo Kok Tin Gan, cofundador y director ejecutivo de la firma de ciberseguridad NyxLab.

“Parece que una sola firma dio al atacante un token de acceso total y sin caducidad a una billetera caliente de Binance”, expresó, en referencia a las billeteras de criptomonedas que guardan digitalmente las “claves privadas” de los usuarios, o autorizaciones únicas, y que están conectadas a internet.

Binance dijo en X que no había “encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras” y que publicaría más detalles técnicos cuando concluya su investigación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.