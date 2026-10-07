Roban datos de más de un millón de personas en ciberataque al sistema judicial de Arizona

Un ciberataque al sistema judicial de Arizona, que se cree que comenzó cuando un empleado del tribunal abrió un enlace malicioso en un correo electrónico, concluyó con el robo de datos de más de un millón de personas.

De acuerdo con la Corte Suprema de Arizona, se copió información de 1,3 millones de personas con multas y pagos de restitución pendientes por delitos e infracciones de tránsito que se remontan hasta 30 años.

Los responsables del ataque también obtuvieron registros de casi 30.000 órdenes de protección activas e inactivas y 150.000 informes de una junta de crianza temporal que emite recomendaciones en casos en los que se asegura que los padres no son aptos o no pueden cuidar a un niño.

El personal de tecnología del tribunal detuvo el ataque en un servidor de respaldo unas dos horas después de detectarlo el 24 de septiembre. El tribunal ya notificó a las personas afectadas.

“No tenemos evidencia alguna de que se haya usado o compartido” información después del ataque, afirmó el portavoz de la Corte Suprema estatal, Alberto Rodríguez.

Rodríguez añadió que el ataque, el cual está siendo investigado, no ha afectado ni retrasado ningún caso judicial.

No se alteró ni se eliminó ningún registro, y los atacantes no robaron información sobre jurados, testigos ni empleados del tribunal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.