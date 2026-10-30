Binance alerta de un "posible problema de seguridad"; firmas cripto congelan más de $2.500 millones

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, informó el jueves que está investigando reportes de un posible problema de seguridad, luego de que su fundador indicó que el incidente “parece un hackeo a Binance”. La empresa indicó que las firmas de monedas digitales habían congelado más de 2.500 millones de dólares en fondos hasta la noche del jueves.

De momento se desconoce la magnitud del daño provocado por el hackeo, y Binance no había confirmado explícitamente que se hayan sustraído fondos. La empresa afirmó que sus equipos están “trabajando las 24 horas” para resolver el problema.

“Tengan la seguridad de que los fondos de los usuarios están completamente a salvo”, señaló un portavoz de Binance en un comunicado:

“Nuestros equipos de seguridad están revisando con urgencia toda la información relevante, y proporcionaremos actualizaciones a través de los canales oficiales de Binance tan pronto como contemos con información verificada”, añadió el comunicado.

Unas dos horas después de su divulgación inicial, la empresa escribió en la red social X que el total verificado de fondos congelados era de 2.540 millones de dólares.

“Esta cifra puede seguir aumentando mientras nuestros equipos trabajan estrechamente con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia de blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales”, informó la compañía.

Binance también indicó que todos los depósitos y retiros quedaron suspendidos temporalmente en lo que lleva a cabo controles de seguridad, congela fondos y trabaja con las autoridades policiales.

Tether y Circle, dos proveedores de Stablecoin, informaron por separado que habían congelado fondos en respuesta al incidente.

Jeremy Allaire, cofundador y director ejecutivo de Circle, escribió en X que la compañía había congelado el equivalente a más de 800 millones de dólares en moneda asociada al incidente “en coordinación con las fuerzas del orden”. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, publicó en X que la empresa congeló el equivalente a más de 1.500 millones de dólares en moneda relacionada con “un posible hackeo a la plataforma de intercambio Binance”.

El precio del bitcoin cayó un 3,2% la noche del jueves, para estacionarse en menos de 79.000 dólares.

Binance fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao, quien se declaró culpable en 2023 de un cargo grave relacionado con no haber evitado el lavado de dinero en la plataforma y posteriormente dejó su cargo como director ejecutivo de la compañía. El presidente Donald Trump le otorgó un indulto el año pasado.

Zhao publicó el jueves en X que: “¡Los fondos de los usuarios están a salvo!”, pero añadió que el incidente “parece un hackeo a Binance”. Agregó que, aunque ya no está al frente de Binance, “como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén cubiertos en su totalidad”.

Zhao fue liberado de prisión el año pasado después de ser condenado por violar la Ley de Secreto Bancario. Fue la primera persona sentenciada a prisión por violaciones a esa ley, la cual exige que las instituciones financieras de Estados Unidos sepan quiénes son sus clientes, supervisen las transacciones y reporten cualquier actividad sospechosa. La fiscalía afirmó que nadie había violado las regulaciones a tal grado como lo hizo Zhao. Zhao y Binance han sido apoyos clave de algunos de los emprendimientos de criptomonedas de la familia Trump.

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La periodista de Associated Press Barbara Ortutay contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.