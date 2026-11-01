FBI culpa a Corea del Norte por robar miles de millones a Binance en el mayor hackeo de la historia

El robo de miles de millones de dólares a Binance en cuestión de minutos, el mayor atraco de criptomonedas de la historia, fue orquestado por hackers norcoreanos, según informó el FBI el sábado.

La agencia señaló en un comunicado que el ataque de esta semana estuvo vinculado a una “actividad cibernética maliciosa” de una entidad conocida como TraderTraitor, los mismos actores detrás del hackeo de Bybit, que sustrajo 1.500 millones de dólares el año pasado.

El FBI pidió a las plataformas de intercambio de criptomonedas, a las empresas de análisis de blockchain y a otros que bloqueen las transacciones vinculadas a diversas direcciones para asegurarse de que el dinero no sea blanqueado para ocultar su origen.

También indicó que su investigación determinó que TraderTraitor estaba convirtiendo los activos robados principalmente en una criptomoneda llamada ethereum. El FBI prevé que TraderTraitor intentará ahora convertir los activos mediante DeFi y “servicios de intercambio instantáneo”.

Sin embargo, al ser consultado por periodistas el sábado por la noche durante una fiesta de Halloween en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que los investigadores aún no estaban seguros de que Corea del Norte estuviera implicada.

“No me preocupa. Estamos enterándonos de ello. No sabemos si es Corea del Norte”, dijo sobre el caso, aunque añadió que todavía podría determinarse que sí lo fue.

El experto en criptomonedas Ari Redbord afirmó que espera que los hackers dividan los activos robados en partes e intenten blanquearlos a través de operaciones más pequeñas para eludir la detección, un proceso que podría desarrollarse durante meses.

“Es un robo bancario, en este caso, a la velocidad de Internet”, señaló Redbord, director de políticas de la firma de inteligencia de blockchain TRM Labs. “Sin embargo, también podemos rastrear y seguir esos fondos en tiempo real para construir investigaciones, interrumpir las operaciones y recuperar fondos mediante incautaciones”.

“Es simplemente este juego del gato y el ratón”, añadió.

En el robo del jueves se robaron 6.300 millones de dólares en bitcoin y otras monedas digitales de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, en lo que varios expertos en criptomonedas dijeron que presentaba las características distintivas de un hackeo norcoreano.

La empresa indicó el sábado que tenía suficiente volumen reservado en la misma moneda digital que fue robada para cubrir el 90% de los activos faltantes y prometió que los clientes serían reembolsados por completo.

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El periodista de The Associated Press Russ Bynum en Savannah, Georgia, contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.