Firma japonesa de servicios en línea GMO se disculpa por fallas de seguridad y promete compensación

La empresa japonesa de servicios en línea GMO Internet Group se disculpó el lunes por recientes brechas de seguridad derivadas de ciberataques, al tiempo que prometió evitar que se repitan y compensar a las víctimas.

El director general, Masatoshi Kumagai, y otros directivos de GMO se inclinaron profundamente en repetidas ocasiones, como es costumbre en Japón, durante una conferencia de prensa en Tokio.

GMO confirmó que el acceso no autorizado a su servicio en la nube Onamae.com Desktop Cloud provocó la filtración de información y transacciones que los clientes no recordaban haber realizado, lo que afectó a decenas de firmas de valores y otras empresas. Indicó que hubo más de 26.000 casos.

“Ofrezco mis más sentidas disculpas”, expresó Kumagai, al subrayar que la empresa se tomó el problema en serio.

GMO, con sede en Tokio, ofrece diversos servicios de internet relacionados con la ciberseguridad, el marketing en línea y los sistemas de infraestructura, además de apoyo para robótica e inteligencia artificial.

Kumagai, que fundó la empresa en 1991, reconoció que dentro de GMO se había advertido sobre una debilidad sistémica ante este tipo de ataques, pero no se tomaron las medidas adecuadas.

También pidió disculpas por publicaciones recientes en redes sociales, incluida una foto en la que aparece sonriendo, que según dijo pudo haber herido los sentimientos de las víctimas. Kumagai se reducirá el salario un 30% durante tres meses, mientras que otros altos directivos tendrán recortes salariales menores.

GMO prometió compensar las pérdidas y pagar 5.000 yenes (30 dólares) a todos sus clientes como muestra de “buena voluntad”. También cambiará a un nuevo sistema de seguridad.

Reportes recientes de medios japoneses incluyeron entrevistas con varias personas que dijeron que desaparecieron enormes sumas de dinero de un servicio de GMO, aunque no habían iniciado las transacciones.

Los problemas en GMO han puesto de relieve las vulnerabilidades de ciberseguridad de Japón, que —según advierten algunos expertos— se han minimizado durante años y carecen de sentido de urgencia.

Las dificultades de GMO llegan en un momento de creciente preocupación por la ciberseguridad.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, informó el viernes que hackers robaron más de 6.000 millones de dólares en lo que parece ser el mayor robo de criptomonedas registrado. Empresas de blockchain han señalado que el ataque provino de una unidad de hackers de Corea del Norte.

La primera ministra, Sanae Takaichi, ha prometido reforzar las medidas de ciberseguridad de Japón. El gobierno ha declinado comentar el caso de GMO, incluidos posibles sospechosos.

GMO reconoció que los atacantes emplearon ransomware, un tipo de software que bloquea equipos de una organización para exigir un rescate, y afirmó que se negó a pagar.

La empresa ofrece 1 millón de dólares por información que conduzca a identificar y detener a los atacantes. Ha creado un sitio llamado “GMO Cybercrime Bounty”, donde las personas pueden enviar información en inglés, japonés o chino. Señaló que, hasta la semana pasada, había recibido más de 400 aportes.

En la conferencia de prensa —la primera de la empresa desde que salieron a la luz los problemas de seguridad— Kumagai habló con pasión y entre lágrimas sobre cómo él y sus empleados estaban trabajando arduamente para llevar a los clientes las alegrías de internet y otras tecnologías.

El impacto de los ciberataques en los resultados financieros de GMO aún no está claro. Las acciones de GMO, que han fluctuado durante el último año, bajaron después de que se conocieran las noticias sobre los ciberataques. La conferencia de prensa comenzó después del cierre de la sesión bursátil en Tokio. Sus acciones han caído un 17,5% en lo que va del año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.