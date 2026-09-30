Putin cree que está ganando la guerra de Ucrania, y creo que tiene razón, advierte un exfuncionario de la OTAN

Un exfuncionario de la OTAN instó a Andy Burnham a “intensificar” la respuesta del Reino Unido a Rusia y advirtió que Vladimir Putin está “ganando” en Ucrania.

Desde que asumió el cargo, Burnham mantuvo la firme postura de Keir Starmer sobre Ucrania y prometió su pleno apoyo al gobierno de Kiev.

El primer ministro prometió que Gran Bretaña apoya a Ucrania “al cien por cien” y viajó a Kiev en su primer viaje al extranjero para conmemorar el día de la independencia del país.

Pero John Lough, exfuncionario de la OTAN con sede en Moscú y ahora jefe de política exterior del New Eurasian Strategies Centre (Nest), dijo que “no está seguro de que nuestros estimados líderes hayan comprendido” la postura de Rusia en la guerra en curso y las consecuencias que una victoria de Putin podría tener para Gran Bretaña.

Lough, miembro de Chatham House, declaró a The Independent: “Putin cree que está ganando, y creo que tiene razón”.

Dijo que, a pesar del éxito de Ucrania al mantener la línea en el Donbás y de sus ataques con misiles de largo alcance durante el verano, el Kremlin sigue teniendo la ventaja.

open image in gallery Un exfuncionario de la OTAN instó a Andy Burnham a “intensificar” la respuesta del Reino Unido ante Rusia, al tiempo que advirtió de que Vladimir Putin está “ganando” en Ucrania ( AP )

“Creo que mucha gente en los países occidentales empezó a pensar que la situación estaba cambiando, sobre todo cuando los ucranianos provocaron una crisis de combustible a nivel nacional en Rusia”, dijo.

“Pero esto es engañoso, porque los rusos tienen la ventaja en la campaña aérea y realmente están haciendo que los ucranianos paguen por lo que hicieron durante el verano”.

Dijo que, si bien los ucranianos siguen siendo “firmes”, “el terreno se está desmoronando bajo sus pies”.

Añadió: “No estoy seguro de que nuestros estimados líderes hayan comprendido del todo lo que esto significa, ni la rapidez con la que podría deteriorarse la situación en Ucrania y la carga que eso supondrá para nosotros a la hora de mantener a Ucrania en la lucha”.

“Nuestros líderes esperan que superemos la era Trump y que luego aparezca algo diferente y, con suerte, mejor, lo cual no es del todo imposible, pero simplemente esperar que estas cosas sucedan no es una buena política”.

open image in gallery Esta semana, Rusia siguió lanzando una lluvia de misiles y drones contra Kiev y las zonas circundantes a la capital ucraniana ( Servicio de Emergencias de Ucrania )

Rusia continuó con su bombardeo de misiles y drones contra Kiev y las zonas aledañas a la capital ucraniana esta semana, y causó la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño, al tiempo que atacaba la red eléctrica y un punto clave de intercambio de internet, según informaron funcionarios el miércoles.

La drástica escalada de la campaña aérea de Moscú desde finales de agosto aumenta la presión sobre Ucrania, que se prepara para el invierno, cuando Rusia bombardea regularmente las instalaciones energéticas para privar a los ucranianos de calefacción y agua corriente.

Lough detalló las posibles consecuencias para Gran Bretaña y la OTAN en caso de que Rusia salga victoriosa sobre Ucrania.

“Estoy bastante seguro de que hay sectores del gobierno británico que entienden perfectamente lo que está sucediendo. Pero no sé si realmente asimilaron las consecuencias de esto y lo que significaría si Ucrania cayera en los próximos meses... las consecuencias que tendríamos que afrontar posteriormente en Europa, en términos de nuestra seguridad”.

Él hizo un llamamiento al gobierno británico para que “intensifique” su respuesta a los ataques híbridos de Rusia con el fin de demostrar a Moscú que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

“Hay que empezar a invertir más en defensa, o al menos a identificar dónde están las vulnerabilidades y subsanar esas deficiencias”, afirmó.

“Y creo que, igualmente, debemos analizar dónde están las vulnerabilidades rusas y cómo empezamos a tomar medidas... No se trata solo de expulsar a un par de diplomáticos. Lanzamos un ciberataque o hacemos algo más para infiltrarnos y dejarles claro que no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

Dijo que, si bien “no es agradable” que los políticos hablen sobre la posibilidad de una derrota de Ucrania, “se trata de lo que está sucediendo entre bastidores para reforzar la posición de Ucrania”.

Pero advirtió: “No creo que veamos muchas pruebas de ello en este momento. Ese es el problema, y los ucranianos lo perciben claramente”.

open image in gallery John Lough instó al Gobierno del Reino Unido a “intensificar” su respuesta ante los ataques híbridos de Rusia para demostrar a Moscú que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados” ( Getty )

Esto se produce en un momento en que las relaciones entre el Kremlin y Downing Street siguen deteriorándose en medio de la guerra que Putin libra contra Ucrania y las amenazas de Moscú.

A principios de este mes, el gobierno británico convocó a un alto diplomático ruso para protestar contra el “ataque atroz e imprudente” contra un aeropuerto alemán, del que varios países europeos, incluido el Reino Unido, culparon a Moscú.

Si bien el Kremlin negó su implicación, Alemania afirmó que formaba parte de un patrón de “operaciones híbridas rusas” y Bruselas declaró que tenía “todas las características del terrorismo patrocinado por el Estado”.

En agosto, la embajada rusa en el Reino Unido afirmó que los informes que indicaban que las fuerzas ucranianas habían utilizado aeronaves no tripuladas fabricadas por dos empresas británicas “confirman que Londres está optando deliberadamente por una escalada de la crisis de Ucrania”.

Acusó a Gran Bretaña de “intentar contener a Rusia e infligirle el máximo daño por medio de terceros” y advirtió que cuanto mayor sea su implicación, “mayor será el precio que pagará”.

Cuando le preguntaron cuál era su mensaje para Putin después de que Rusia acusó al Reino Unido de intensificar la guerra, el Burnham dijo: “Esto es el Reino Unido haciendo lo que dijo desde hace mucho tiempo que haría, que es apoyar a Ucrania al 100 por ciento contra esta guerra ilegal liderada por Vladimir Putin”.

Traducción de Olivia Gorsin