Argentina amenazó con emprender acciones legales contra el gobierno británico si no detiene los trabajos de explotación petrolera frente a las costas de las Islas Malvinas, en una nueva escalada de la disputa entre ambos países.

En un mensaje publicado en redes sociales, Javier Milei dio un plazo de dos semanas para cancelar el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por empresas israelíes y británicas que aseguran contar con licencias válidas emitidas por las autoridades de las islas.

Milei aseguró que, si las actividades no cesan antes de que venza el plazo, dio instrucciones a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar un “arbitraje internacional” contra el Reino Unido por lo que calificó como “el saqueo ilegal” de sus recursos a través del Proyecto Sea Lion.

El anuncio se produce pocos días después de que el mandatario criticara ante la Asamblea General de la ONU la falta de avances en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Milei sostuvo que Naciones Unidas optó por “mirar hacia otro lado” y afirmó que Argentina “tomará cartas en el asunto” mediante acciones legales y económicas, que describió como “una defensa pacífica, práctica y eficaz”.

El presidente argentino también rechazó que el principio de autodeterminación se aplique a los habitantes de las islas, quienes en un referéndum de 2013 votaron por abrumadora mayoría a favor de mantener su condición de Territorio Británico de Ultramar. Según Milei, ese principio no corresponde en este caso porque la población fue “implantada” por la potencia ocupante en un territorio cuya soberanía está en disputa.

La disputa por las Malvinas ocupó un lugar central en el discurso que Milei pronunció el miércoles ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Sus declaraciones se producen después de que Andy Burnham afirmara que el Reino Unido “se mantendrá firme ante cualquier amenaza” a la soberanía británica sobre las islas.

Milei aseguró que, si las actividades no cesan en el plazo de dos semanas, dio “instrucciones a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar un arbitraje internacional” contra el Reino Unido ( Reuters )

El primer ministro abordó la cuestión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un estrecho aliado de Milei, durante las conversaciones mantenidas en la ONU.

El gobierno argentino reforzó su postura después de que Trump sugiriera recientemente que podría reconsiderar la posición neutral de Washington sobre la soberanía de las islas. El mandatario estadounidense también cuestionó la capacidad del Reino Unido para defender el territorio debido a los problemas internos del país en materia de inmigración y energía.

Aunque Estados Unidos mantiene formalmente una posición neutral sobre la disputa de soberanía, Washington apoyó al Reino Unido durante el conflicto de 1982, desencadenado tras la invasión argentina de las islas.

La Guerra de las Malvinas se prolongó durante poco más de 70 días y dejó 255 militares británicos, 649 argentinos y tres habitantes de las islas muertos.

A principios de septiembre, el gobierno argentino impuso sanciones a personas y empresas involucradas en la explotación petrolera en torno a las Malvinas y anunció que presentaría una denuncia penal contra la petrolera Navitas Petroleum por sus operaciones en la zona.

El Ejecutivo también presentó un amplio proyecto de ley de seguridad que permitiría adoptar medidas más estrictas y ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica del país.

Milei advirtió que, si la “explotación ilegítima” de la zona no cesa en un plazo de dos semanas, Argentina llevará el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, órgano judicial independiente con sede en Hamburgo encargado de resolver controversias relacionadas con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Traducción de Leticia Zampedri