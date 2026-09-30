Rusia advierte a la OTAN de una posible respuesta nuclear si aísla Kaliningrado

Rusia advirtió a la OTAN que no dudaría en usar armas nucleares para defender Kaliningrado si algún miembro del bloque militar intenta aislar su exclave occidental del resto del país.

La advertencia enviada a la OTAN se hizo eco de declaraciones difundidas por varias embajadas rusas en Europa esta semana, en las que afirmaron que Moscú tiene “información de que la OTAN prepara (un) bloqueo aéreo y naval de Kaliningrado y la región de Kaliningrado”.

Las embajadas en Reino Unido e Irlanda publicaron sus comunicados en sus canales de Telegram, y la embajada en Bélgica lo difundió a través de la agencia de noticias Tass.

En los comunicados se acusa a líderes europeos de “jugar un juego peligroso” y se advierte que Rusia podría atacar a otro país o intensificar una campaña de ataques desestabilizadores en Europa mediante drones y sabotaje. Moscú ha calificado las acusaciones de absurdas.

“No deben equivocarse; Rusia estaría lista para usar todo su arsenal, incluidas armas nucleares, para defender su territorio si países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país”, manifestó el martes la embajada de Rusia en Irlanda en su comunicado.

La OTAN arremete contra la retórica nuclear “irresponsable”

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó el miércoles que Rusia envió un mensaje por escrito a la alianza militar liderada por Estados Unidos. “Condenamos enérgicamente la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable”, señaló Hart en un comunicado.

Hart insistió en que la OTAN no apunta a Kaliningrado y que había enviado una respuesta, “señalando que la OTAN es una alianza defensiva y que ninguna de nuestras actividades o ejercicios supone un riesgo para ninguna parte de Rusia”.

El exclave báltico de Kaliningrado está rodeado por Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN. Alberga la principal base naval rusa en el Báltico y otros activos militares. Allí están desplegados misiles Iskander con capacidad nuclear.

Oficiales militares occidentales han dicho que instalaciones militares clave en Kaliningrado serían un probable primer objetivo si Rusia alguna vez lanzara un ataque contra cualquier aliado de la OTAN.

En meses recientes, aliados de la OTAN han realizado una serie de ejercicios militares en la región del mar Báltico. Se prevé que se lleven a cabo más de ellos en octubre. La alianza lanzó allí el año pasado la Operación Baltic Sentry para proteger cables de comunicación y oleoductos.

Los europeos han advertido que Rusia podría atacar a otro país

Consultado el miércoles sobre la advertencia de Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló lo que describió como “declaraciones desenfrenadas” de Polonia y otras naciones europeas respecto a Kaliningrado.

“Es natural que nuestros diplomáticos intenten recordarles a los exaltados en Europa nuestros documentos de política sobre este asunto”, dijo Peskov en una llamada con periodistas.

Líderes europeos y servicios de inteligencia han advertido que Rusia está intensificando su campaña híbrida y podría estar lista para atacar a otro país dentro de unos años, especialmente si gana su guerra en Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo la semana pasada que, en su opinión, el aumento del número de incidentes muestra que el presidente ruso Vladímir Putin está perdiendo la guerra, que ya ha entrado en su quinto año, y que la mejor manera de responder es dar más armas a Kiev.

“El uso por parte de Rusia de tácticas híbridas es una señal de desesperación”, afirmó Hart. “Pero no nos disuadirán de nuestro apoyo a Ucrania. Tenemos lo necesario para defender cada centímetro del territorio aliado y mantenernos firmes, preparados y capaces de contrarrestar cualquier amenaza”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.