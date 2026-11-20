Argentina condenó oficialmente la visita oficial de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje de “provocación” en un momento en que aumentan las tensiones entre Londres y Buenos Aires.

En un comunicado difundido en las redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina rechazó los actos de la princesa real en el archipiélago administrado por el Reino Unido —conocido en Argentina como Las Malvinas—, así como en Georgia del Sur, sobre la que reclama soberanía.

Buenos Aires acusó a Gran Bretaña de llevar a cabo dichas actividades “en el marco de la ocupación ilegal británica” de las islas y las aguas circundantes.

La reprimenda del presidente Milei coincide con el recrudecimiento de las tensiones en torno al proyecto petrolero marítimo “Sea Lion”, liderado por la empresa energética británica Rockhopper Exploration y su socio israelí Navitas Petroleum.

La princesa Ana de Gran Bretaña, fotografiada durante su visita a las Islas Malvinas ( Getty )

El mes pasado, el Gobierno de Milei solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, que interviniera y detuviera el proyecto “Sea Lion”, después de que Rockhopper anunció sus planes de comenzar la extracción de petróleo al norte de las islas en enero de 2028.

Está previsto que el tribunal se pronuncie sobre la solicitud de medidas cautelares urgentes presentada por Buenos Aires el 28 de noviembre.

Milei ya había condenado anteriormente el proyecto de perforación calificándolo de “saqueo ilegal” de los recursos naturales de Argentina y respaldó una iniciativa legislativa en el Congreso para endurecer las sanciones contra las empresas que operan en las aguas en disputa.

En septiembre, un tribunal argentino también dictó una orden judicial con el fin de bloquear el proyecto, a raíz de un recurso medioambiental presentado por grupos activistas nacionales.

El Palacio de Buckingham presentó el viaje de la Princesa Real —que se prolongará hasta el 20 de noviembre en su calidad de patrona del South Georgia Heritage Trust— como una visita dedicada al patrimonio y conmemorativa, durante la cual inauguró un nuevo complejo deportivo en Stanley y descubrió un monumento en memoria del explorador polar Sir Ernest Shackleton.

Esta crisis diplomática se produce después de que la FIFA impuso en agosto a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) una multa récord de alrededor de $300.000 por una polémica pancarta en la que se reivindicaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante el Mundial de 2026.

Inglaterra administró las Islas Malvinas de forma ininterrumpida desde 1833 y no reconoce la reivindicación de soberanía de Argentina, ya que sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a la autodeterminación y a explotar sus propios recursos naturales.

Ambos países libraron una guerra de 74 días por el territorio en 1982, por decisión de la entonces dictadura militar argentina, que terminó con la rendición ante las fuerzas británicas.

Desde hace décadas, las Naciones Unidas reconocen la disputa sobre la soberanía e instan a ambos gobiernos a abstenerse de llevar a cabo acciones unilaterales en la región.

Traducción de Olivia Gorsin