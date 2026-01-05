La captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense sin precedentes dejó un vacío político en Venezuela y reavivó las esperanzas de que la líder opositora María Corina Machado pueda encabezar un resurgimiento democrático en el país.

Machado, de 58 años, estuvo viviendo en la clandestinidad debido a los riesgos de seguridad y a las amenazas contra su vida desde las últimas disputadas elecciones en Venezuela.

A pesar de que Machado emitió un comunicado apoyando la salida de Maduro, aún se desconoce el paradero de la líder opositora en el exilio. Trump desató la alarma el domingo tras sugerir que no podría convertirse en líder de Venezuela por carecer de “respeto” y “apoyo” en el país.

Sus comentarios parecían estar motivados por su enfado por su aceptación del Premio Nobel de la Paz, y fuentes cercanas a Trump sugirieron que ella había cometido el “pecado supremo” al negarse a entregar el premio al Presidente de Estados Unidos.

The Independent analiza el ascenso de Machado en la política y si podría desempeñar un papel en un futuro gobierno.

open image in gallery Maria Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, saluda a sus seguidores desde un balcón del Gran Hotel de Oslo ( AFP via Getty Images )

¿Quién es Maria Corina Machado?

Machado, ingeniera industrial de formación, dirigió durante años la Fundación Atenea para niños huérfanos que vivían en la calle en Caracas.

Entró en política como cofundadora de Sumate en 2002, una organización cívica dedicada a promover elecciones justas y la democracia. Fue elegida miembro de la Asamblea Nacional en 2011, pero cuatro años después se le impidió presentarse a las elecciones por motivos no especificados.

Machado suscitó críticas del partido socialista gobernante por sus raíces de clase alta, debido a que su padre era un destacado empresario de la industria siderúrgica del país.

En 2012, cofundó el partido político Vente Venezuela, que dirige en la actualidad. En 2023, obtuvo una rotunda victoria en las elecciones primarias de la oposición y sus mitines atrajeron a grandes multitudes.

Pero ese mismo año se le prohibió ejercer cargos públicos y presentarse a las elecciones presidenciales tras unas acusaciones infundadas de que estaba implicada en una “trama de corrupción”. La prohibición impuesta por un tribunal venezolano fue calificada de “arbitraria y políticamente fabricada” por el Parlamento Europeo.

open image in gallery Nicolás Maduro blande una espada, según se dice. ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved )

Los años de exilio de Machado

Machado fue sustituida como líder en las elecciones de 2024 por Edmundo González, que se cree que ganó. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral del país declaró ganador a Maduro, sin ninguna prueba creíble.

Las protestas estallaron en todo el país tras el anuncio de los resultados y se saldaron con una brutalidad policial que dejó más de 20 muertos.

Machado pasó a la clandestinidad y emergió en enero de 2025 para hacer una breve aparición durante una protesta previa a la investidura de Maduro, donde fue detenida y posteriormente puesta en libertad.

open image in gallery El presidente Donald Trump habla en su club en Mar-a-Lago ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. )

Un viaje secreto para recoger el Premio Nobel de la Paz

Machado se convirtió en la vigésima mujer galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025 por “su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Trump esperaba ganar él mismo el premio por sus esfuerzos para conseguir el cese de hostilidades entre Israel y Hamás en Gaza. En un aparente intento de ganarse el favor del presidente estadounidense, Machado dedicó su victoria a Trump.

Posteriormente, se embarcó en un arriesgado viaje de tres días para asistir a la ceremonia del Nobel en Oslo (Noruega) el 10 de diciembre, con ayuda del ejército estadounidense, pero sufrió una lesión por el camino.

A su llegada, saludó a los jubilosos seguidores congregados frente a su hotel en Oslo. Posteriormente, salió del país hacia un lugar no revelado para recibir tratamiento médico.

open image in gallery Maria Corina Machado en Oslo ( via REUTERS )

Su relación con Trump

Machado fue efusiva en su apoyo a Trump y a sus muy controvertidos ataques a los “narcos” y “narcoterroristas” venezolanos que mataron al menos a 115 personas. Los expertos de la ONU calificaron los ataques de “ejecuciones extrajudiciales”.

Sin embargo, aunque antes ambos mantenían una relación cordial, se dice que Trump se enfrio con ella tras la obtención del Nobel.

Tras la captura de Maduro, dijo que era una “mujer muy agradable”, pero que sería “difícil” para ella dirigir Venezuela porque no tenía “respeto dentro ni el apoyo dentro del país”.

Dos personas cercanas a la Casa Blanca dijeron a TheWashington Post que los comentarios negativos del presidente habían sido provocados por la aceptación del premio por parte de Machado, diciendo que había sido percibido como el “pecado máximo” por Trump.

“Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela”, dijo la fuente.

Traducción de Olivia Gorsin