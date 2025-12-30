EE. UU. impone nuevas sanciones contra Irán y Venezuela tras advertencia de Trump

Estados Unidos ha impuesto sanciones a diez individuos y entidades de Irán y Venezuela, alegando su participación en el comercio de drones y el programa de misiles iraní, una actividad que la administración Trump considera una amenaza.

El Departamento del Tesoro explicó que estas acciones buscan reforzar las sanciones de Naciones Unidas contra el programa nuclear de Irán, intensificando la presión sobre la República Islámica, a pesar de que Teherán insiste en la naturaleza pacífica de su desarrollo atómico.

Entre los sancionados se encuentran una empresa venezolana y su presidente, acusados de adquirir drones iraníes. También figuran tres ciudadanos iraníes vinculados a la obtención de químicos para misiles balísticos, así como un conjunto de personas y compañías con sede en Irán, asociadas al Rayan Fan Group, ya previamente sancionado por Washington.

Esta semana, Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si intenta reconstituir su programa nuclear. ( Joe Raedle/Getty Images )

En febrero, el presidente Donald Trump reanudó una campaña de “máxima presión” sobre Irán en un esfuerzo por bloquear su desarrollo de armas nucleares. La campaña incluyó ataques liderados por Estados Unidos en tres instalaciones críticas de enriquecimiento iraní este verano después de una semana de conflicto abierto entre Israel e Irán, provocado por una repentina oleada de ataques de Israel contra la estructura nuclear y militar de Irán.

Esta semana, Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si intenta reconstituir su programa nuclear. Trump mantuvo conversaciones el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Florida.

“El Tesoro está responsabilizando a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas mortales en todo el mundo”, dijo John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Continuaremos tomando medidas rápidas para privar a aquellos que permiten el acceso del complejo militar-industrial de Irán al sistema financiero de Estados Unidos”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó que Irán sigue violando las restricciones de la ONU. “La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza para los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, señaló.