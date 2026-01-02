La Casa Blanca publica meme estilo Pixar tras acusaciones de fraude en guarderías somalíes en Minnesota

El Gobierno de Donald Trump difundió un falso tráiler, generado con inteligencia artificial y con estética de película animada, que denigra a inmigrantes somalíes. La publicación se realizó tras la viralización de denuncias que acusan a guarderías administradas por personas de origen somalí en Minnesota de haber obtenido millones de dólares en fondos públicos de manera fraudulenta.

Funcionarios del Gobierno y figuras de medios conservadores aprovecharon una serie de casos de fraude relacionados con programas estatales, en los que la mayoría de los implicados tiene vínculos con Somalia, para intensificar su retórica contra esta comunidad.

En el clip generado con inteligencia artificial e inspirado visualmente en el estilo de Pixar, se muestra a un grupo de hombres somalíes que viajan a Minnesota con el objetivo de defraudar el sistema estatal de guarderías y llevar una vida de lujos. El video fue inicialmente publicado por un podcaster de derecha y luego compartido el Día de Año Nuevo por una cuenta oficial de la administración de Donald Trump en la red social X.

Uno de los personajes del video declara: “Ya no necesitamos ser piratas. Encontré una mejor forma: guarderías financiadas por el gobierno. Tenemos que ir a Minnesota”.

En otra escena, un personaje desciende por la escalera de una mansión, enciende un cigarro con un billete de 100 dólares y comenta: “¿Recuerdan cuando teníamos que robarle a gente inocente como delincuentes? Ahora les robamos a contribuyentes inocentes, tal como lo planeó el gobierno”.

The Independent ha solicitado comentarios a la Casa Blanca.

open image in gallery Donald Trump ha utilizado en reiteradas ocasiones lenguaje despectivo para referirse a inmigrantes somalíes y a ciudadanos estadounidenses con raíces en ese país del este de África, mientras la agenda antiinmigrante de su gobierno coincide con una prolongada investigación por fraude en Minnesota, estado que alberga a una numerosa comunidad somalí ( AP )

El presidente ha utilizado reiteradamente un lenguaje racista y despectivo para referirse tanto a inmigrantes somalíes como a ciudadanos estadounidenses con raíces en Somalia, país que calificó como un “país de mierda” y “casi un país”.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el mes pasado, Trump intensificó su retórica al referirse a esta comunidad como “basura” y afirmar que “vienen del infierno”.

“Cuando vienen del infierno y se quejan y no hacen nada más que protestar, no los queremos en nuestro país. Que regresen a donde vienen y lo arreglen”, declaró.

El mandatario también sostuvo, sin aportar pruebas, que los inmigrantes somalíes están “tomando el control” de Minnesota y que “recorren las calles en busca de presas”. Estas afirmaciones coincidieron con el despliegue de agentes federales en el estado, operativo que derivó en cientos de detenciones.

Desde hace años, fiscales federales e investigadores estatales han llevado adelante una investigación sobre fraudes en el sistema de cuidado infantil de Minnesota, logrando condenas contra decenas de acusados. Paralelamente, figuras mediáticas de derecha han alimentado un discurso de sospecha hacia el estado, que alberga la mayor comunidad somalí de EE. UU., acusándolo sin pruebas de ser un “epicentro del reclutamiento del ISIS” y un territorio manipulado por inmigrantes que alteran elecciones.

Más recientemente, nuevas acusaciones promovidas por una influencer de 23 años se alinearon con la narrativa antiinmigración de Trump. Estas denuncias también sirvieron para reforzar sus ataques contra funcionarios demócratas del estado, entre ellos el gobernador Tim Walz, ex candidato a la vicepresidencia.

open image in gallery Funcionarios de Minnesota han rechazado el lenguaje despectivo utilizado por el Gobierno y han defendido las investigaciones y procesos judiciales relacionados con fraudes en los programas estatales de cuidado infantil ( AP )

El recorrido de 43 minutos por guarderías realizado por David Shirley se volvió viral el mes pasado. El video fue amplificado por el empresario Elon Musk y por el vicepresidente J. D. Vance y contribuyó a alimentar la más reciente ofensiva de las fuerzas del orden impulsada por el Gobierno de Trump en el estado.

La semana pasada, en respuesta directa a la difusión del video, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció la congelación de los fondos federales destinados al cuidado infantil en todos los estados, incluido Minnesota. Además, el organismo advirtió que esos recursos solo serán liberados “cuando los estados demuestren que se están utilizando de manera legítima”.

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) también suspendió a casi 7.000 prestatarios en Minnesota tras revisar “miles” de pagos federales que podrían ser “fraudulentos”, según informó su administradora, Kelly Loeffler.

Los prestatarios afectados habían sido aprobados para 7.900 préstamos por un total de 400 millones de dólares a través de programas creados durante la pandemia de COVID-19, como el Paycheck Protection Program (PPP) y el programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL).

En paralelo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director del FBI, Kash Patel, anunciaron nuevas operaciones en el estado, en respuesta directa al video publicado por David Shirley.

Noem aseguró en redes sociales que agentes federales estaban “llevando adelante una investigación masiva sobre guarderías y otros fraudes generalizados”. Por su parte, Patel señaló que el FBI planea “desmantelar esquemas de fraude a gran escala que explotan programas federales”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con Fox & Friends que esta investigación es “una prioridad máxima para el Gobierno”.

“El Departamento de Justicia continúa ejecutando órdenes de allanamiento y citaciones”, afirmó. Y agregó: “Habrá personas esposadas como resultado del fraude que el gobernador Tim Walz permitió durante muchos, muchos años. El Departamento de Seguridad Nacional realiza investigaciones puerta a puerta en lugares sospechados de fraude y también continúa, por supuesto, con deportaciones de inmigrantes indocumentados en las comunidades de Minnesota”.

Leavitt también sostuvo que el Gobierno “no teme utilizar la desnacionalización” para retirar la ciudadanía a ciudadanos estadounidenses de origen somalí implicados en presuntos delitos.

open image in gallery Las acciones más recientes del Gobierno de Trump se basan en acusaciones no verificadas y desmentidas previamente, difundidas por una influencer conservadora de 23 años ( AP )

Fiscales estatales y federales llevan años investigando estas acusaciones, incluso durante el Gobierno del expresidente Joe Biden.

Durante su mandato, al menos 47 personas fueron imputadas, y el número de acusados aumentó a 78 a medida que avanzaban las pesquisas. De ese total, al menos 57 fueron condenados, ya sea mediante juicios o tras declararse culpables.

El mes pasado, un fiscal federal estimó que más de la mitad de los cerca de 18.000 millones de dólares destinados desde 2018 a 14 programas federales administrados por el estado de Minnesota podrían haber sido robados.

Sin embargo, muchas de las denuncias recientes, impulsadas por el influencer conservador David Shirley, no han sido verificadas. Entre ellas se encuentran videos de guarderías supuestamente vacías que, según él, estarían recibiendo fondos federales. A pesar de esto, dirigentes del Partido Republicano de Minnesota reconocieron haber colaborado con Shirley “para difundir la información al público y exigir responsabilidades a la administración de Walz”.

Uno de los responsables de los centros señalados afirmó que Shirley realizó la visita fuera del horario habitual de funcionamiento. Por su parte, un equipo de CNN que entrevistaba a Shirley frente a otra guardería logró captar imágenes de personas dejando a sus hijos en el lugar.

Consultado por CNN sobre la veracidad de sus denuncias, Shirley respondió: “¿Cómo sé que las acusaciones son ciertas? Les mostramos lo que estaba pasando y luego ustedes pueden hacer su propio análisis”.

Según Tikki Brown, comisionada del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota, las 10 guarderías mencionadas en el video fueron inspeccionadas al menos una vez por investigadores estatales en los últimos seis meses.

“Si bien tenemos preguntas sobre algunos de los métodos utilizados en el video, tomamos muy en serio las preocupaciones que plantea sobre posibles fraudes”, señaló esta semana.

Traducción de Leticia Zampedri