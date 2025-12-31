Trump amplifica en redes ataques a los Kennedy mientras la familia llora la muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de JFK

El presidente Donald Trump está suscitando nuevas críticas tras responder el martes a la muerte de Tatiana Schlossberg, nieta del 35º presidente, John F. Kennedy, con publicaciones sobre críticas a la familia Kennedy en Truth Social.

Schlossberg, de 35 años, era una periodista medioambiental que escribía para The New York Times, The Washington Post y The New Yorker. Falleció tras recibir el diagnóstico de un tipo raro de leucemia mieloide aguda, un cáncer de la sangre.

La Fundación de la Biblioteca JFK anunció ayer su fallecimiento en un comunicado: “Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”.

A Schlossberg le sobreviven su marido, George Moran; su hijo de tres años y su hija de uno; sus padres, Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg; su hermano, Jack Schlossberg, aspirante al Congreso; y su hermana, Rose Schlossberg.

No obstante, en lugar de rendir homenaje a la fallecida o expresar sus condolencias a su afligida familia, el presidente solo compartió en redes sociales tres capturas de pantalla con comentarios negativos sobre la supuesta desatención de los Kennedy al Kennedy Center de Washington, D. C., el centro de artes escénicas del que Trump tomó el control este año y al que rebautizó como el “Trump Kennedy Center”.

open image in gallery La Biblioteca de la Fundación JFK anunció la trágica muerte de Tatiana Schlossberg el martes ( Getty )

“La familia Kennedy ha descuidado durante mucho tiempo el Centro Kennedy”, decía uno de los mensajes de Raheem Kassam, redactor jefe de Breitbart. “No recaudan dinero. Nunca se presentan. Y el único Kennedy que ha estado allí recientemente es un miembro del gabinete de Trump”.

Entre los demás mensajes de felicitación por la toma de posesión del presidente (tras la cual comenzó a desplomarse la venta de boletos y se generó el boicot de varios artistas a presentarse en el escenario), había mensajes de aliados. Entre ellos estaban el enviado presidencial especial Richard Grenell; el senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham; Sergio Gor, embajador de Estados Unidos en la India, y Erika Donalds, esposa del representante republicano de Florida, Byron Donalds.

En su comentario, Kassam se refería al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., tío de Schlossberg.

No parecía haber ningún vínculo afectivo entre el secretario y su difunta sobrina, que lo criticó en un ensayo sobre su enfermedad publicado el mes pasado en el New Yorker.

“Observé desde la cama del hospital cómo, en contra de la lógica y el sentido común, Bobby era confirmado para el cargo, a pesar de no haber trabajado nunca en medicina, sanidad pública ni en el gobierno”, escribió sobre él. Luego denunció los recortes que el funcionario ha supervisado en la financiación de la investigación médica, en particular para “vacunas de ARNm, tecnología que podría utilizarse contra ciertos tipos de cáncer”.

open image in gallery El presidente Donald Trump asiste a la 48.a edición de los Kennedy Center Honors el domingo 7 de diciembre de 2025 ( AP )

El presidente nunca ha tenido miedo de ridiculizar el legado de los Kennedy. En 2016 lanzó la famosa teoría de conspiración según la cual Rafael Cruz, el padre de su antiguo rival convertido en aliado, el senador republicano por Texas Ted Cruz, estuvo implicado en el asesinato de JFK en Dallas en noviembre de 1963.

La implacable reacción de Trump ante el fallecimiento de Schlossberg también podría evocar a su ampliamente despreciada publicación sobre el asesinato del director de cine de Hollywood Rob Reiner a principios de este mes. Trump dijo que había sido asesinado “al parecer debido a la ira que causó a otros por su aflicción masiva, inflexible e incurable con una enfermedad que paraliza la mente conocida como SÍNDROME DE ENAJENACIÓN CON TRUMP”.

Entre los que objetaron las últimas publicaciones del presidente estaba la organización mediática crítica de Trump MeidasTouch, que escribió en X: “En un día en que la familia Kennedy está lidiando con una pérdida personal inimaginable, Donald Trump eligió usar su plataforma para lanzar ataques mezquinos y vengativos contra ellos. Otra asombrosa muestra de crueldad y absoluta falta de decencia humana básica”.

El presentador de CNN Jake Tapper se burló de forma similar de las publicaciones de Trump y las tachó de “basura de las redes sociales”.