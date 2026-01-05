Delcy Rodríguez asumirá el lunes como presidenta de Venezuela tras la captura repentina de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En este contexto, la vicepresidenta, quien también se desempeña como ministra de Finanzas y de Petróleo, llegará a un escenario frágil después de que Donald Trump afirmara que Estados Unidos “dirigiría” el país, sin explicar qué significaría eso.

Por otra parte, enfrentó amenazas del presidente estadounidense incluso antes de asumir el cargo, quien advirtió que pagará un precio muy alto, “probablemente más alto que el de Maduro”, si no hace lo correcto.

Rodríguez, de 56 años, calificó la operación para sacar a Maduro como una violación del derecho internacional y llamó a los gobiernos extranjeros a condenar la acción. Además, afirmó: “La historia y la justicia harán pagar a los extremistas que promovieron esta agresión armada. Solo hay un presidente en Venezuela y su nombre es Nicolás Maduro”.

Sin embargo, en cuestión de horas abandonó su retórica confrontativa. Luego, en su primera reunión de gabinete el domingo, dijo que estaba “invitando” a Estados Unidos a “trabajar juntos en una agenda de cooperación”.

open image in gallery La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá la presidencia de Venezuela este lunes ( AFP via Getty )

¿Quién es Rodríguez y cómo trabajará con Estados Unidos?

Delcy Rodríguez es hija de Jorge Antonio Rodríguez, el fallecido dirigente marxista que cofundó la militante Liga Socialista en la década de 1970.

Su padre murió en 1976, a los 34 años, mientras estaba detenido por el secuestro del empresario estadounidense William Niehous. En ese entonces, ella tenía solo siete años y lo visitó en prisión siendo aún una niña.

Aunque se formó como abogada, Rodríguez ingresó más tarde en la política de izquierda bajo el mando del antecesor de Nicolás Maduro, Hugo Chávez. Desde entonces, ascendió rápidamente hasta convertirse en una figura clave dentro del gobierno.

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Delcy Rodríguez se mantuvo leal al gobierno de Nicolás Maduro. Primero fue ministra de Comunicación entre 2013 y 2014, y luego asumió como canciller entre 2014 y 2017. Durante ese período, fue sancionada por Estados Unidos y se convirtió en una firme defensora del régimen frente a las acusaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos.

Maduro la describió como una “tigresa” por su férrea defensa del gobierno socialista, y en 2018 la nombró vicepresidenta durante su segundo mandato.

open image in gallery Delcy Rodríguez es hija de Jorge Antonio Rodríguez, el fallecido dirigente marxista que cofundó la militante Liga Socialista en la década de 1970 ( AP )

Tras las controvertidas elecciones de 2024, Rodríguez fue ratificada en el cargo para acompañar a Maduro en su tercer mandato, iniciado en 2025.

Además de la vicepresidencia, asumió funciones clave al frente del petróleo y las finanzas del país, lo que la consolidó como una figura central en la gestión de la economía venezolana. Ese rol también le otorgó una fuerte influencia sobre un debilitado sector privado.

Como ministra de Petróleo, tuvo la responsabilidad de enfrentar el endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la industria energética, la más estratégica del país.

¿Podría Estados Unidos “dirigir” Venezuela?

En un giro respecto de su histórico respaldo a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez propuso el domingo trabajar con Estados Unidos en una agenda centrada en el “desarrollo compartido”.

Por su parte, Donald Trump parece haber dado luz verde a su posible gobierno, siempre que esté dispuesta a facilitar su visión para el futuro del país.

En declaraciones recientes, sugirió que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela hasta que se concrete “una transición segura, adecuada y prudente”. Además, reveló que su secretario de Estado, Marco Rubio, había mantenido conversaciones con Rodríguez y añadió que ella estaba dispuesta a hacer lo necesario para que Venezuela “vuelva a ser grande”.

Un alto funcionario estadounidense, citado por The New York Times bajo condición de anonimato, señaló: “No afirmo que sea la solución permanente a los problemas del país, pero sin duda es alguien con quien creemos que podemos trabajar a un nivel mucho más profesional del que pudimos hacerlo con [Maduro]”.

Finalmente, el medio informó que Rodríguez fue considerada como la mejor opción para reemplazar a Maduro semanas atrás, luego de impresionar a funcionarios estadounidenses por su gestión al frente del sector petrolero.

open image in gallery Consultado sobre por qué Estados Unidos no trabajaría con la líder opositora María Corina Machado, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el gobierno está enfocado en “abordar la realidad inmediata” ( AFP via Getty )

Fuentes involucradas en las conversaciones señalaron que el gobierno de Trump quedó convencido de que ella protegería futuras inversiones energéticas estadounidenses en el país.

Por otra parte, Rodríguez asumió formalmente la presidencia interina tras jurar el cargo este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con la Constitución venezolana, la vicepresidenta debe tomar el poder en caso de ausencia del presidente.

¿Desplegará Estados Unidos tropas en Venezuela?

Funcionarios estadounidenses aseguraron que el país “no está en guerra con Venezuela” y que no hay planes para nuevas acciones militares. No obstante, Trump advirtió: “No tenemos miedo de poner tropas sobre el terreno”.

El debate también gira en torno a los recursos naturales. Venezuela posee vastas reservas de petróleo y minerales de tierras raras, considerados altamente valiosos. egún Nicolás Maduro, la riqueza mineral del país está valorada en 1,36 billones de dólares.

open image in gallery Funcionarios estadounidenses aseguraron que el país “no está en guerra con Venezuela” y que no hay planes para nuevas acciones militares. No obstante, Trump advirtió: “No tenemos miedo de poner tropas sobre el terreno” ( AP )

El sábado, Trump declaró: “Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente deteriorada —la infraestructura petrolera— y empiecen a generar ingresos para el país”.

Sin embargo, el domingo, Marco Rubio negó que el interés estadounidense esté centrado en el petróleo venezolano.

“Tenemos mucho petróleo en Estados Unidos”, afirmó. “Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela esté controlada por adversarios de Estados Unidos”.

open image in gallery Horas después de la captura de Maduro, algunos salieron a las calles para protestar contra la operación estadounidense, mientras que otros la celebraron ( AP )

¿Qué le espera a Maduro?

Tras su captura, Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York, donde ingresó a un centro de detención. Allí permanecerá a la espera de su primera comparecencia ante un tribunal por cargos penales en Estados Unidos.

En un video difundido por la Casa Blanca el sábado por la noche, se lo ve esposado, vistiendo una sudadera negra, y deseando “Feliz Año Nuevo” a un observador mientras camina por un pasillo. Su comparecencia ante el tribunal está prevista para las 5 de la tarde, hora local, en Nueva York.

Maduro y su esposa enfrentan múltiples cargos: conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos en territorio estadounidense.

open image in gallery Simpatizantes del gobierno quemaron una bandera de Estados Unidos el sábado en Caracas, Venezuela ( AP )

“Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, escribió en X la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi.

En los últimos meses, Trump acusó a Maduro de ser un alto miembro del llamado “Cartel de los Soles”, que, según afirmó, trafica drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, Maduro negó rotundamente las acusaciones y Trump no presentó pruebas que sustentaran sus afirmaciones. Aun así, utilizó esos señalamientos como base para justificar operaciones militares letales contra buques venezolanos.

Traducción de Leticia Zampedri