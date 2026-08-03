Trump promete revelar pronto su “castigo” por el humo de los incendios forestales de Canadá que cubre Estados Unidos

El presidente Donald Trump dijo que pronto revelaría su “castigo” para Canadá por los incendios forestales que cubrieron de humo partes de Estados Unidos en las últimas semanas, lo que provocó alertas por la calidad del aire en todo el país.

Trump acusó a Canadá de gestionar mal sus bosques y anteriormente prometió que el país sería “responsable” del humo que se desplazó hacia el sur. El domingo por la noche reiteró las amenazas en una rueda de prensa improvisada con periodistas a bordo del Air Force One.

“Con respecto a Canadá, ¿ya decidieron qué castigo tomarán por el humo de los incendios forestales?”, le preguntó un periodista.

—Sí, lo hice —respondió— . Ya te enterarás.

Trump no dio más detalles, pero previamente amenazó con imponer más aranceles a Canadá en respuesta a los incendios, quejándose de “ser invadidos innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre”.

open image in gallery El presidente Donald Trump dijo que pronto revelaría su “castigo” para Canadá por los incendios forestales que cubrieron de humo algunas zonas de Estados Unidos en las últimas semanas, lo que provocó alertas sobre la calidad del aire en todo el país ( AFP/Getty )

“Canadá se negó a llevar a cabo una gestión forestal básica y a retirar los escombros”, declaró Trump. “Esto es negligencia deliberada y se está convirtiendo en un hecho anual, que le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares, cuyo costo, derivado de esta contaminación, debe sumarse necesariamente a los aranceles que Canadá ya paga”.

Según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales, al 2 de agosto hay 838 incendios activos en Canadá, de los cuales 165 están clasificados como “fuera de control”.

Trump intentó culpar a Canadá de los incendios, ignorando las pruebas de los expertos que demuestran que el cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos más extremos y haciendo que los incendios forestales sean aún más mortíferos.

El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, criticó las afirmaciones de Trump el mes pasado. “No, señor Trump, Canadá no está ‘envenenando nuestro aire’”, escribió en X. “El cambio climático está provocando más incendios forestales, olas de calor, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos”.

“Dejen de culpar a nuestros aliados y empiecen a plantar cara a sus amigos de las grandes petroleras, que son las que están impulsando la crisis climática”, añadió Sanders.

open image in gallery Trump volvió a amenazar a Canadá el domingo por la noche durante una breve charla con los periodistas a bordo del Air Force One. “Ya se enterarán”, le dijo a un periodista sobre sus planes ( Getty )

El humo de los incendios del mes pasado provocó niveles peligrosos de contaminación del aire en todo Estados Unidos, lo que obligó a emitir alertas por la calidad del aire en decenas de estados.

Esto ocurre mientras Estados Unidos lucha contra sus propios incendios forestales en el estado de Washington, donde tres incendios en la región de Spokane obligaron a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares.

Se prevé que el humo de los incendios en el noroeste del Pacífico se desplace hacia el oeste, lo que afectará la calidad del aire en Portland y Salem, Oregón. También se pronostica que el humo llegará a la costa de California entre la noche del lunes y el martes.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo que habló con el presidente sobre los incendios durante el fin de semana.

“El presidente está al tanto de la situación y expresó su preocupación por los habitantes de Washington durante este difícil momento”, dijo Ferguson. “Trabajaremos juntos para atender solicitudes adicionales de asistencia federal”.

Traducción de Olivia Gorsin