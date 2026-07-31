Según anotaciones del diario del doctor Anthony Fauci, publicadas recientemente, el expresidente Barack Obama lanzó en privado duras críticas contra Donald Trump y su hijo, Donald Trump Jr., durante la pandemia de covid-19.

En una entrada fechada en noviembre de 2021, incluida en las más de 1.000 páginas de diarios divulgadas el fin de semana por el senador Rand Paul, Fauci relató que recibió una llamada de apoyo de Obama mientras enfrentaba lo que describió como los ataques “descabellados” de los republicanos de extrema derecha por su gestión de la pandemia.

Entre esos ataques, Fauci mencionó que Donald Trump Jr. vendía camisetas y sudaderas con el lema “Fauci mata cachorros”, en alusión a las acusaciones de que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que él dirigía, había financiado investigaciones consideradas crueles con cachorros de beagle.

“Le conté al presidente Obama las locuras que estaban haciendo los republicanos de extrema derecha, incluido que Donald Trump Jr. vendía en su sitio web sudaderas y camisetas para recaudar fondos para su campaña con la frase ‘Fauci mata cachorros’”, escribió Fauci en la página 914 de los documentos publicados.

Según el diario, Obama respondió que Donald Trump Jr. era “un maldito imbécil”. Fauci agregó que el expresidente se disculpó por usar un lenguaje vulgar, aunque acto seguido calificó a Donald Trump de “idiota sin remedio” y “mentiroso patológico”.

open image in gallery El expresidente Barack Obama habría calificado al presidente Donald Trump de "idiota sin remedio" durante una llamada telefónica con el doctor Anthony Fauci en 2021, según una anotación del diario de Fauci ( AFP/Getty )

La controversia sobre los cachorros surgió a raíz de un estudio publicado en la revista PLOS Neglected Tropical Diseases, que señalaba que una investigación financiada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) incluía experimentos en los que cachorros eran expuestos a flebótomos mientras sus cabezas permanecían confinadas en jaulas de malla. En octubre de 2021, la publicación emitió una corrección del artículo.

Fauci dirigió el NIAID durante casi cuatro décadas, desde 1984 hasta 2022.

Según las anotaciones del diario, Obama también expresó su frustración por el hecho de que los republicanos no salieran públicamente en defensa de Fauci frente a lo que consideraba acusaciones falsas y perjudiciales.

open image in gallery Fauci y Obama, fotografiados juntos en 2014, hablaron por teléfono en 2021, según trascendió, mientras Fauci enfrentaba fuertes críticas de los seguidores del movimiento MAGA por su gestión de la pandemia de COVID-19, incluidos ataques de la familia Trump ( AFP/Getty )

“Él [Obama] estaba muy molesto porque ninguno de los republicanos moderados salía en mi defensa y se distanciaba de toda esta terrible campaña de difamación en mi contra”, escribió Fauci.

“Fue una excelente conversación que duró 25 minutos. Me dijo que, si se enteraba de algún avance en este asunto, me lo haría saber. Sin duda, fue una llamada memorable”, añadió en la misma anotación.

Consultado sobre el contenido de los diarios, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró el viernes a The Independent: “Barack Hussein Obama pasará a la historia como uno de los presidentes más deshonestos, divisivos y destructivos de Estados Unidos”.

The Independent señaló que se comunicó con la oficina de Barack y Michelle Obama para solicitar comentarios.

El diario de Fauci sobre la pandemia, que abarca el período entre 2019 y 2022, fue hallado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en servidores del Gobierno antes de ser entregado a los republicanos del Senado.

open image in gallery Fauci se acogió a la Quinta Enmienda en 111 ocasiones durante una audiencia en el Congreso, tras la publicación de los fragmentos de su diario ( Getty )

La publicación de estos documentos reavivó el debate sobre el papel de Fauci durante la pandemia, al revelar sus reflexiones privadas sobre la inesperada notoriedad que alcanzó y su experiencia al frente de la respuesta sanitaria de Estados Unidos frente al covid-19.

Las anotaciones muestran que su relación con Trump se deterioró a medida que avanzaba la pandemia. Aunque al principio ambos trabajaron de forma estrecha como parte del equipo de respuesta de la Casa Blanca, Fauci expresó una creciente frustración por las declaraciones públicas del entonces presidente, que consideraba incoherentes y, en ocasiones, contradictorias con las recomendaciones de salud pública.

En una entrada fechada el 29 de marzo de 2021, por ejemplo, llegó a describir a Trump como un “adolescente odioso”.

Tras la publicación de los diarios, Fauci, quien previamente había recibido un indulto del expresidente Joe Biden, compareció ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado para declarar sobre los orígenes del coronavirus.

Durante la audiencia, que se prolongó por más de tres horas, se acogió a la Quinta Enmienda en 111 ocasiones y acusó al senador Rand Paul de estar más interesado en impulsar un caso penal en su contra que en esclarecer los hechos.

Traducción de Leticia Zampedri