Uganda aprueba enviar tropas para fuerza internacional en Gaza

El parlamento ugandés aprobó el jueves la solicitud del gobierno de autorización para desplegar tropas en Gaza como parte de una fuerza internacional.

La moción, presentada por el ministro de Defensa, es la primera señal pública de Uganda de su disposición a sumarse a la Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza. Marruecos también se ha comprometido a aportar tropas para la misión.

No estaba claro por qué Uganda aceptó desplegarse en Gaza, o si hubo algún quid pro quo de por medio, y algunos legisladores de la oposición cuestionaron de inmediato el motivo de la decisión. El legislador Hassan Kirumira declaró que el despliegue plantearía “preocupaciones diplomáticas” para un país que es miembro de la Organización de Cooperación Islámica.

La “gran pregunta” que los partidarios del despliegue deben aclarar es: “¿De qué lado va a luchar nuestro ejército?”, dijo en el parlamento.

El ministro de Defensa, Kiryowa Kiwanuka, al buscar el apoyo de los legisladores, citó las capacidades militares de Uganda derivadas de sus despliegues de mantenimiento de la paz en países como Somalia.

La fuerza, propuesta en febrero por la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, estaría encabezada por un general norteamericano, el mayor general Jasper Jeffers, quien manifestó en mayo que el contingente de 20.000 efectivos garantizará “prosperidad futura y paz duradera”.

Trump anunció la semana pasada un acuerdo para que Hamás se desarme y para que Israel retire sus fuerzas de Gaza. Según ese acuerdo, la Fuerza Internacional de Estabilización se desplegaría en Gaza después de que se complete una retirada gradual de las tropas israelíes.

El acuerdo, parte de un pacto de alto el fuego más amplio alcanzado el año pasado, pide que Israel cese sus operaciones militares y que Hamás y sus aliados en Gaza detengan toda actividad armada. El acuerdo también delineó en términos generales cómo sería el proceso de desmantelamiento.

Después de que se difundió el texto del acuerdo, Israel advirtió que tenía “serias preocupaciones de seguridad” y que las compartió con Estados Unidos.

Ataques israelíes han matado a 1.250 personas desde que se alcanzó el alto el fuego en octubre, un acuerdo que puso fin a los principales combates en la guerra entre Israel y Hamás que había durado dos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.