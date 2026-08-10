Taylor Swift responde discretamente al último ataque de Donald Trump en medio de su creciente disputa

Un video publicado en TikTok por la campaña de Donald Trump que utilizaba la canción ‘August’, de Taylor Swift, se quedó sin audio cuatro días después de su publicación.

La cuenta @TeamTrump compartió el video con la canción de Swift como música de fondo. En las imágenes aparecen Donald y Melania Trump en un balcón mientras observan fuegos artificiales, acompañados por el mensaje: “Así nos sentimos porque es agosto y Donald Trump es tu presidente”.

La publicación también incluía una referencia directa a la cantante en la descripción: “¡Seguro que @Taylor Swift estará muy emocionada de que hayamos usado su canción!”, junto con los hashtags #taylorswift, #maga y #august.

Los seguidores de Swift advirtieron el viernes que “August”, canción incluida en su álbum Folklore de 2020, había sido retirada de la publicación por el titular de los derechos de autor.

En la versión estadounidense de TikTok, el video aparece ahora sin la canción y con un mensaje que señala: “El titular de los derechos de autor no ha habilitado este sonido en tu país”.

open image in gallery La cuenta de TikTok @TeamTrump publicó un video de Donald y Melania Trump observando fuegos artificiales desde un balcón, acompañado por la canción ‘August’, de Taylor Swift ( TikTok/@TeamTrump )

open image in gallery El presidente Donald Trump ha lanzado críticas públicas contra Taylor Swift durante años ( Getty )

Después de que la canción fuera retirada de la publicación, varios seguidores de Swift celebraron la decisión en los comentarios. “¡TAYLOR ELIMINÓ EL AUDIO!”, escribió una usuaria, mientras que otra ironizó: “¿La canción está aquí con nosotros ahora mismo?”.

The Independent se puso en contacto con representantes de Swift y Trump para solicitar comentarios.

La cuenta de TikTok Team Trump, que acumula 14 millones de seguidores, fue creada antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

No es la primera vez que una publicación de Team Trump con música de Swift pierde el audio. Un video difundido en noviembre que incluía la canción “Father Figure” también aparece ahora sin sonido.

La cuenta, además, parece haber intensificado sus provocaciones hacia la cantante al publicar una versión modificada de la lista de canciones de su álbum Red, con textos e imágenes alterados para favorecer a Trump.

En esa publicación, el título del álbum fue modificado a Red (Donald Trump’s Version), mientras que varias canciones fueron rebautizadas con referencias políticas. Entre ellas aparecían “Red (Taylor Swift escribió un álbum entero sobre los republicanos)” y “We Are Never Ever Getting Back Together (La administración Biden-Harris)”.

Sin embargo, no es la primera vez que Trump y su entorno utilizan las redes sociales para burlarse públicamente de Swift. El 4 de julio, día de la boda de la cantante, la Casa Blanca publicó una parodia de los carteles que habían aparecido en Midtown Manhattan para anunciar su matrimonio con Travis Kelce en el Madison Square Garden.

“¡¡¡OCURRIÓ!!!”, escribió la cuenta oficial de la Casa Blanca en X junto a una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba carteles rosas con el mensaje: “Trump es tu presidente”.

Las tensiones entre Trump y Swift se remontan a varios años, pero se intensificaron durante la campaña presidencial de 2024, cuando la cantante respaldó a Kamala Harris. “Creo que es una líder firme y talentosa, y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”, afirmó Swift en ese momento.

El respaldo provocó una dura reacción de Trump, quien poco después escribió en redes sociales: “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”. Posteriormente, también advirtió que la cantante “pagaría un precio” por su apoyo político.

open image in gallery La Casa Blanca publicó en redes sociales una parodia sobre Taylor Swift y su esposo, Travis Kelce, el día de su boda, el 4 de julio ( AFP/Getty )

Sin embargo, Trump pareció moderar su postura meses después. Cuando Swift y Kelce anunciaron su compromiso en agosto, el presidente felicitó públicamente a la pareja durante una reunión de gabinete.

“Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador y una gran persona, y creo que ella es una persona estupenda. Así que les deseo mucha suerte”, declaró Trump ante los periodistas.

Traducción de Leticia Zampedri